Shell'den milyar dolarlık finansal hamle: Tahvil takas operasyonu tamamlandı
Küresel enerji devi Shell, sermaye piyasalarında işlem gören ve tescil kısıtlaması bulunan milyar dolarlık tahvillerini serbestçe devredilebilir yeni menkul kıymetlerle değiştirdi. Şirket, finansal stratejisi kapsamında yatırımcılardan gelen talepleri toplayarak toplamda 6 milyar 298 milyon dolarlık borç yapılandırma sürecini resmi olarak sonuçlandırdı.
Finansal piyasalardaki likiditeyi artırmayı hedefleyen bu operasyon, vadeleri 2028 ile 2051 yılları arasında değişen altı farklı tahvil serisini kapsıyor. Yatırımcıların en yoğun ilgi gösterdiği grup, 2038 vadeli ve %6,375 kupon faizli tahviller olarak öne çıktı. Bu seride piyasada bulunan 2 milyar 63 milyon dolarlık borç stokunun neredeyse tamamı yeni tescilli senetlerle değiştirilerek finansal yapının sürdürülebilirliğine yönelik güçlü bir piyasa desteği elde edildi.
Yürütülen bu stratejik hamle, Shell'in toplam borç yükünü veya nakit pozisyonunu doğrudan değiştiren yeni bir borçlanma adımı niteliği taşımıyor. Daha önce muafiyetler kapsamında kurumsal yatırımcılara özel olarak ihraç edilen kısıtlı tahviller, bu operasyonla birlikte serbestçe ticarete konu edilebilecek tescilli varlıklara dönüştürülüyor. Sürecin tamamlanması, tahvil sahiplerine ikincil piyasada esneklik sağlarken şirketin uzun vadeli sermaye maliyetlerini de optimize ediyor.
Yeni senetlerin dağıtımı önümüzdeki hafta başında tamamlanıyor
Resmi takvim çerçevesinde yürütülen ve küresel bankacılık konsorsiyumları tarafından yönetilen takas tekliflerinde nihai sonuçlar netleşti. Hak sahibi kurumsal yatırımcılara ait yeni tescilli tahvillerin ihraç ve dağıtım işlemlerinin önümüzdeki pazartesi günü itibarıyla tamamlanması öngörülüyor. Küresel ölçekte yürütülen bu operasyon, enerji sektöründeki sermaye hareketlerinin finansal tescil süreçlerine uyumunu göstermesi açısından kritik bir örnek teşkil ediyor.