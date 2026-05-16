Sherritt, uluslararası yaptırımlar sonrası Küba ortaklığından çekiliyor

Uluslararası arenada Küba’nın madencilik, metal ve enerji sektörlerini hedef alan yeni genişletilmiş yaptırım kararları, çok uluslu şirketleri makroekonomik ölçekte ciddi bir yol ayrımına getirdi. Doğrudan kara listeye alınma ve küresel bankacılık mekanizmalarından tamamen dışlanma riskiyle karşı karşıya kalan Sherritt, Küba devlet şirketi ile ortaklaşa yürüttüğü Moa nikel ve kobalt madenciliği girişimini feshetmek üzere resmi hukuki süreçleri devreye soktu. 1990'lı yıllardan bu yana başarıyla devam eden ve ada ülkesinin en önemli yabancı sermaye ve döviz kaynaklarından birini oluşturan bu ortaklığın stratejik tasfiyesi, küresel tedarik zincirinde geniş yankı uyandırdı.

Yönetim kademesinde yapısal değişimler

Fesih kararının finansal piyasalardaki ilk yansımaları oldukça dalgalı ve sert oldu. Şirketin borsada işlem gören hisse değerlerinde yaşanan gerilemenin yanı sıra, kurumsal yönetim kademesinde de yapısal değişiklikler meydana geldi. Sürecin başlamasıyla birlikte yönetim kurulu başkanı ve finans direktörü dahil olmak üzere üst düzey icra kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldı. Sherritt yönetimi, ortaklıktan finansal kayıpları asgariye indirerek çekilebilmek adına varlıkların takasını içeren kapsamlı bir bilanço yeniden yapılandırma planı hazırladı.

Varlık paylaşımı ve finansal mutabakat aşaması

Önerilen varlık paylaşım planına göre, Küba'daki nikel madeninde bulunan yüzde 50 oranındaki ortaklık hissesi tamamen yerel ortağa devredilecek. Buna karşılık, Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan ve bugüne kadar ortak işletilen nikel-kobalt rafinerisinin mülkiyeti tamamen Kanadalı şirketin kontrolüne geçecek. Maden ve rafineri varlıklarının ekspertiz değerleri arasındaki fark nedeniyle, Küba tarafının Sherritt'e yaklaşık 202 milyon ABD doları tutarında bir dengeleme ödemesi yapması gerekiyor. Ayrıca adanın elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan enerji ortaklığı ile bölgedeki petrol arama kontratları da bu operasyonel geri çekilme kararıyla birlikte tamamen sonlandırılıyor.

Küresel tedarik zincirindeki arz riskleri

Bu ani operasyonel ayrılık kararı, hem döviz sıkıntısı yaşayan Küba ekonomisi hem de küresel yeşil enerji dönüşümü teknolojileri için ciddi risk primleri barındırıyor. Nikel ve kobalt üretimi, ada ülkesinin makroekonomik dengeleri açısından kritik bir gelir kalemi oluştururken, mevcut enerji ve yakıt krizi ortamında bu çekilmenin yerel ekonomi üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Diğer taraftan, elektrikli araç bataryalarının temel ham maddesi olan batarya sınıfı nikel ve kobalt tedarik zinciri de büyük bir arz testiyle karşı karşıya kaldı. Kanada’daki rafineride işlenecek mevcut hammadde stokunun oldukça sınırlı bir süreliğine yeterli olduğu gerçeği, şirketin alternatif tedarik kanalları bulamaması durumunda Kuzey Amerika emtia pazarında fiyat volatilitesini yukarı yönlü tetikleyebilir.