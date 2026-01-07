SHGM’den TGS’ye çifte yetki

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) ile Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ (HAVAŞ) iştiraki olan Turkish Ground Services (TGS), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onayıyla Eğitim Kaynak Sağlayıcısı ve Sınav Merkezi olarak yetkilendirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, havacılık sektöründe emniyet, kalite ve operasyonel mükemmelliğin temel unsurlarından biri olan eğitimin, TGS’nin kurumsal vizyonunun merkezinde yer aldığı vurgulandı. Eğitim faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Bu yetkilendirme ile birlikte TGS Yer Hizmetleri A.Ş.’nin, SHGM’nin Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) esaslı yaklaşımını benimsediği ve tüm eğitim ile sınav süreçlerini bu model doğrultusunda planlayarak hayata geçireceği ifade edildi.

Şirket bünyesinde yürütülecek eğitim ve sınav faaliyetlerinin; kalite, sürdürülebilirlik, sürekli gelişim ve emniyet kültürü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirileceği, bu sayede havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır denildi.