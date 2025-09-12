Shop&Fly Diamond Visa ile daha konforlu ve zengin bir seyahat deneyimi başlıyor!

Garanti BBVA ve Visa iş birliğiyle seyahat severlere özel ayrıcalıklarla dolu bir kart daha hayata geçirildi. Shop&Fly Diamond Visa ile seyahatlerde gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçlara yönelik birbirinden farklı ayrıcalıklar sunuluyor. Seyahat severlerin uçuş ve alışveriş keyfini fırsata dönüştürmeyi amaçlayan ve her adımda ayrıcalıklar sunan Shop&Fly kart serisi, şimdi yeni ayrıcalıklarla daha da büyüyor. Özellikle sık seyahat edenler için tasarlanan Shop&Fly Diamond Visa ile havaalanından başlayarak tüm seyahat sürecini çok daha keyifli ve kolay bir deneyime dönüştürmeyi amaçlayan yeni ayrıcalıklar sunuyor.

Shop&Fly Diamond Visa ile seyahat ve alışverişte ayrıcalıklar

Shop&Fly Diamond Visa ile kart sahipleri Türkiye’deki veya yurt dışındaki havalimanlarında, yılda 8 defaya kadar, bir misafir ile birlikte lounge hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde, Shop&Fly Diamond Visa İGA İstanbul Havalimanı’nda yılda 4 kez faydalanılabilecek ücretsiz buggy ve FAST Track imkanı sunuyor. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yılda 2 kez faydalanılabilecek ücretsiz ALWAYS Fast Track hizmeti de bulunuyor.

Yine Shop&Fly Diamond Visa ile yurt dışında belirli sektörlerde yapılan harcamalarda %5’e varan indirim ayrıcalığı sunuluyor. Otel harcamalarında tek seferde 25.000 TL fiziki veya sanal yurt dışı harcamalarda %5 oranında ve 5.000 TL’ye kadar varabilen indirimler sağlanabiliyor. Ayrıca yurt dışı giyim ve elektronik kategorilerinde tek seferde 8.000 TL’lik giyim ve elektronik harcamasına %5 ile 5.000 TL’ye varan özel indirimler de yine Shop&Fly Diamond kullanıcılarını bekliyor.

Visa’nın avantajları bunlarla sınırlı değil. my Visa’da Visa Infinite ve Visa Signature kart sahipleri, seyahat, alışveriş, gastronomi, kültür ve eğlence alanlarında ayrıcalıklara erişebiliyor. my Visa, hem yurt içinde hem yurt dışında premium markalarda özel indirimler ile fırsatlar ve Michelin yıldızlı şeflerin sunduğu gastronomi deneyimleri gibi pek çok fırsat sunuyor.

"Garanti BBVA olarak, hayatın her alanında müşterilerimizin yanında olmayı çok önemsiyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yaptığı açıklamada "Garanti BBVA olarak, hayatın her alanında müşterilerimizin yanında olmayı, hayatlarını kolaylaştırmayı ve onlara ayrıcalıklar sunmayı çok önemsiyoruz. Bu anlayıştan hareketle müşterilerimizin beklentisine uygun, fark yaratan ürünlerimizle kredi kartı pazarında müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Uçmayı kolay hale getiren kartımız Shop&Fly sahip olduğu özellikler, çok geniş kullanım alanı ve sunduğu fırsatlar ile önemli bir ürün olarak kredi kartı pazarının en önde gelen oyuncularından biri. Şimdi de Shop&Fly kart ailesine çok özel imkanlarıyla ve sunduğu yeni ayrıcalıklarla Shop&Fly Diamond Visa eklendi. Bu kartla, Shop&Fly Diamond kullanıcıları için seyahatleri uçtan uca daha konforlu, ayrıcalıklı ve keyifli hale getireceğimize inanıyoruz.” dedi.

"Visa kart sahiplerinin yolculuk deneyimlerine yeni ayrıcalıklar katmak için kararlılıkla çalışıyoruz"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Seyahat, yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil; dünyayı, kültürleri ve kendimizi keşfettiğimiz zengin bir deneyim alanı. Visa kart sahiplerinin yolculuklarını daha güvenli ve kolay hale getirirken yolculuk deneyimlerine yeni ayrıcalıklar katmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Shop&Fly Diamond Visa da bu vizyonun bir yansıması. Havalimanı anlarından yurt dışı alışverişlere, yeme içme deneyimlerinden konaklamalara kadar seyahat sürecini zenginleştiren ürün ve hizmetleriyle bir yol arkadaşı sunuyoruz. Bu kartı, sadece bir ödeme aracı değil, modern gezginlerin yaşam tarzını destekleyen bir araç olarak konumlandırıyoruz. Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kullanıcılarımızın hayatına değer katan, beklentilerinin ötesine geçen ürün ve hizmetler sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Shop&Fly Diamond Visa kart sahipleri, artık seyahatin ötesine geçen bir yaşam tarzının kapılarını aralayabiliyor.