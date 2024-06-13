Roamless, Shorooq Partners’dan 5 milyon dolar yatırım aldı

Emre Demirel, Ali Gazioğlu, Asım Alp, Selim Aykut ve Cengiz Öztelcan tarafından ABD’de kurulan Roamless, BAE merkezli Shooroq Partners’ın liderliğinde almış olduğu yatırımın 5 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Tura, Türkiye’nin önde gelen girişim sermayesi fonları Revo Capital, Paribu Ventures, Finberg ve DeBa Ventures da katıldı.

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız eSIM teknolojisi tabanlı bir mobil uygulama olan Roamless, mevcut çözümlerden farklı olarak, tek eSIM ile tüm dünyada çalışması ve sabit planlar satmak yerine tüketici dostu “kullandıkça öde” modeli ile dikkat çekiyor.

2023 sonunda Apple App Store ve Google Play Store üzerinden piyasaya sürülen Roamless, başta Kuzey Amerika ve Avrupa’daki kullanıcılar olmak üzere dünya genelinde 120 bin kullanıcıya ulaştı.

“Türk teknoloji ekosistemine inanıyoruz”

Roamless’a yaptıkları yatırımın stratejik önemine dikkat çeken Shorooq Partners'ın kurucu ortağı Mahmoud Adi, "Roamless'ın yurtdışı internet erişimine yönelik yenilikçi yaklaşımı, geleneksel modelleri yeniden tanımlayan girişimlere yatırım yapma vizyonumuz ile örtüşüyor. Bu yatırım, Roamless'ın potansiyeline olan güvenimizi ve Türk teknoloji ekosistemine olan inancımızı yansıtıyor” dedi.

“Telekom sektörünün dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz”

Roamless kurucu ortağı ve CEO'su Emre Demirel, geçtiğimiz aralık ayında aldıkları yatırımın ardından aldıklar mesafeye dikkat çekti. Demirel, “Bugün Roamless olarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakıyoruz Kullanıcı sayımız, kısa bir süre içinde 15 binden 120 bine ulaştı. Hizmet verdiğimiz ülke sayısı 60’dan 165’e yükseldi. Büyüyerek 30 kişiye ulaşan, yetkin bir kadro ile hizmet vermeye devam ediyoruz.

Shoorog ve Finberg gibi saygın yatırımcıların da bize katılarak toplanan fon miktarımızı 5 milyon dolara çıkartmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırım, küresel telekom sektöründe dijital dönüşüme liderlik etme misyonumuzu hızlandırmamıza yardımcı olacak. Destekleri için tüm kullanıcılarımıza, yatırımcılarımıza ve ekibimize teşekkür ederim. Bu yolculukta daha pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Roamless ekibinin büyüme yolculuklarına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Revo Capital Kurucu Ortağı ve CEO’su Cenk Bayrakdar, “Telekomünikasyon ve yazılım alanlarında uzmanlığa sahip Kurucu ekibin yüksek motivasyonu ve yetkinliğine güveniyoruz” dedi.

Paribu Ventures Direktörü Utku Dördüncü, Roamless’ı heyecan verici bir girişim olarak tanımlayarak, küresel çapta geniş bir kullanıcı kitlesine çeşitli hizmetler sunma potansiyeli bulunduğunu belirtti.