“Siber güvenlik tatbikatları kriz yönetimi yeteneklerini güçlendiriyor”

Gittikçe dijitalleşen dünyada, dijital bilgilerin korunması ve güvende tutulması her türlü kurum ve kuruluş için hayati bir gereklilik haline gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda dijital verilerin korunması için kullanılan siber güvenlik uygulamaları; bilgisayarlar, sunucular, kritik sistemler, mobil cihazlar, elektronik sistemler ve veriler gibi dijital varlıkları koruma altına almayı sağlıyor. Siber güvenlik sistemleri, gizliliği ve veri bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra, iş sürekliliğini ve itibarı koruma açısından büyük bir rol oynuyor.

Siber güvenlik tatbikatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Brandefense CEO’su Hakan Uzun, “Siber güvenlik sistemlerinin sağlıklı bir biçimde işlemesi için düzenli olarak gerçekleştirilen siber güvenlik tatbikatları, organizasyonların güvenlik duvarlarını test etmek ve potansiyel açıkları tespit etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, siber saldırılar ve güvenlik ihlalleri durumunda nasıl hareket edileceğini uygulamalı olarak görmeyi sağlıyor. Bu tatbikatlar, güvenlik açıklarını gidermek ve savunma önlemlerini iyileştirmek için de kullanılabiliyor. Siber güvenlik tatbikatlarının güncel saldırı türlerini dikkate alarak hazırlanması, gerçeğe daha yakın bir deneyim yaratmayı sağlıyor. Bu sayede kuruluşlar, gerçek bir kriz anında nasıl hareket edeceklerini pratiğe dökerek kriz yönetimi yeteneklerini güçlendiriyor.” dedi.

“Ortalama 4,24 milyon dolarlık zarara sebep oluyor”

Siber güvenlik tatbikatlarının tüm kuruluşlarda yaşanabilecek kriz anları için bir ön hazırlık görevi gördüğünü belirten Uzun, “Bu tatbikatlar, verilerin korunması konusunda hayati bir rol oynuyor. İhlalleri tespit etmek büyük bir çalışma gerektiriyor. Bir ihlali tespit etmek için ortalama 212 güne ihtiyaç duyulurken, ihlale müdahale edilmesi 286 gün sürebiliyor. Bu ihlaller kuruluşlar için ortalama 4,24 milyon dolar zarara sebep olabiliyor. Siber güvenlik tatbikatları sayesinde, kuruluşların varlığını tehdit eden ve büyük zarara sebep olabilecek tehlikelere karşı önlem alınabiliyor. Böylece kuruluşlar dijital dünyada güvenlik sağlama hedefine bir adım daha yaklaşarak siber saldırıları büyük bir tehdit olarak görmekten uzaklaşıyor.” şeklinde konuştu.