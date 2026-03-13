Siber saldırı tıbbi dev Stryker’ı vurdu: Operasyonlar felç oldu, hisseler çakıldı!

Tıbbi cihaz ve ortopedik ekipman alanında dünya devi olan Stryker, dijital altyapısına yönelik gerçekleştirilen sofistike bir saldırının bedelini ağır ödüyor. Kendilerini "Handala" olarak tanımlayan bir hacker grubunun, şirketin Microsoft tabanlı küresel ağını hedef alarak 50 terabaytlık veriyi "wiper" (silici) yazılımlarla imha ettiğini duyurması, yatırımcı güvenini derinden sarstı. 60’tan fazla ülkede üretim ve sevkiyat zinciri kilitlenen şirketin hisseleri, saldırı haberinin doğrulanmasıyla birlikte %4’ün üzerinde bir değer kaybı yaşayarak son dönemin en sert düşüşlerinden birine imza attı.

56 bin çalışan sistem dışı kaldı

Saldırının sadece bir fidye yazılımı vakası değil, jeopolitik bir misilleme olarak nitelendirilmesi piyasalardaki belirsizliği daha da artırıyor. Şirketin 56 bin çalışanının sistem dışı kalması ve sipariş yönetiminin felç olması, sağlık kuruluşlarına yapılacak kritik cihaz teslimatlarında büyük aksamalara yol açtı. Stryker yönetimi sistemleri geri döndürmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ve cihaz güvenliğinin korunduğunu açıklasa da, silindiği iddia edilen verilerin geri getirilip getirilemeyeceği sorusu hisse fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Maliyet ve prestij arasında sıkışan gelecek

Borsadaki bu ani değer kaybı, aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Bu dijital yıkımın doğrudan maliyeti bir yana, markanın siber savunma kalesinin bu denli kolay aşılması uzun vadeli bir güven bunalımına işaret ediyor. Verilerin kalıcı olarak kaybolma ihtimali, şirketi devasa tazminat davaları ve operasyonel toparlanma yükümlülükleriyle baş başa bırakabilir. Stryker’ın bu enkazdan ne kadar sürede çıkacağı, global sağlık pazarındaki liderlik koltuğunun sallanıp sallanmayacağını da belirleyecek.