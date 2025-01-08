Siber saldırıların küresel faturası 10 trilyon doları aşacak

Dijitalleşme yayıldıkça dijital izimiz genişliyor ve temas ettiği sayısız yeni alan oluşuyor. Yapay zeka, robotik, dijital ikiz ve daha birçok alandaki gelişmelerle teknoloji bağlantısı hiç olmadığı kadar güçlenmiş durumda. Teknolojinin gelişmesi ve farklı sektörlerde kullanılabilmesi güvenlik açıklarının da günden güne artmasına yol açıyor. Bulut bilişim, uzaktan çalışma ve yeni yapay zeka çözümlerinin hızla benimsenmesi de kişisel verilerin ele geçirilmesi siber saldırıların sayısını önemli ölçüde artırıyor. Türkiye’de 2024’ün yalnızca ilk yarısında 380 bini aşkın siber saldırı yapıldı. Siber saldırıların artması hem Türkiye’de hem de dünyada maliyetleri de büyümeye devam ediyor.

Siber saldırıları önlemek amacıyla alınan aksiyonlar da artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Türkiye’de Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasını değerlendiren KOBIL Kurucu ve CEO’su İsmet Koyun, “Her ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetleri gibi, siber koruma kuvvetleri olmalı. Datasını koruyamayan ülkesini de koruyamaz. Siber güvenlik yalnızca veri merkezlerini korumakla sınırlı kalamaz; bu işin 360 derece bir yaklaşım gerektirir. Bu vesileyle kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2025 yılında ekonomik zararın artacağını ifade eden İsmet Koyun konuya ilişkin, “Güvenlik artık bir ihtiyaçtan da öte yaşamsal gereklilik haline geldi. KOBIL olarak kurulduğumuz günden bu yana temelimizi güvenlik olarak belirledik. Teknolojinin geldiği noktada veri güvenliği en kritik konu. Artık savaşlar yalnızca silahlarla değil bilgi ile gerçekleşiyor. Veriyi ve bilgiyi korumak her sektörün önceliği haline gelmeli. Günden güne artan siber saldırılar durumun vahametini ortaya koyuyor. Örneğin Almanya’da siber saldırılar son bir yılda 266 milyar euro tutarında maddi zarara yol açtı. Siber saldırılar Türkiye’de de büyük maddi zararlara yol açabilir. Ülkemizde geçen yıla göre kıyasla siber saldırılarda 54 kat artış görülüyor. Siber saldırıların artışıyla ekonomik kayıp da artmaya devam ediyor. Küresel çapta baktığımızda 2023 yılında 8 trilyon dolar, 2024 yılında ise 9 trilyon doları aşan küresel fatura siber saldırıların artması durumunda 2025 yılında 10,5 trilyon dolarlara ulaşacak” açıklamasında bulundu.

SuperApp’lerin güvenliği önemli

Küreselde Raiffeisen, DATEV, Alman Federal Meclisi, Société Générale, Airbus gibi birçok önemli kuruma hizmet sağladıklarını söyleyen İsmet Koyun, “Siber saldırıların küresel çaptaki maliyeti, teknolojiyi benimseyen tüm sektörlerde güvenliğin öncelikli olması gerektiğini gösteriyor. Yalnızca 2023 yılında fidye yazılımı ödemelerinin 1,1 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Siber saldırılar artmaya devam ettikçe maliyetlerin de artması kaçınılmaz. Güvenlik, teknolojik altyapı gerektiren her alanın en temel gerekliliği olmalı.” dedi.

SuperApp’lerin sahip olduğu güvenlik altyapısına da dikkat çeken Koyun, “SuperApp yeni yükselen trend olarak yaygınlaşmaya devam ediyor. SuperApp’lerin yaygınlaşması güvenlik konusunu da gündeme getiriyor. KOBIL olarak, teknolojik altyapı sağladığımız Mercan, İstanbul Senin ve Worms gibi SuperApp’lerimizin özünde de siber güvenlik bulunuyor. SuperApp’lerin güvenliğini ve teknolojik altyapısını bir arada sunuyoruz. KOBIL, biyometrik doğrulama, KYC, akıllı kart gibi tüm kimlik doğrulama ve kriptografi alanlarında geliştirdiği teknolojiyle siber güvenlik konusunda sarsılmaz bir itibar oluşturmayı başardı. Hizmet verdiğimiz ABD ve Avrupa ülkeleri bu konuda yatırımlarını giderek artırıyor, geleceğin en büyük risk unsuru olarak bu konuda küresel bir uzlaşma söz konusu.” değerlendirmesinde bulundu.

Üretim ekosistemi en çok siber saldırı alan sektör oldu

Dünya Ekonomi Forumu raporunda, üretim ekosisteminde bağlantı ve veri şeffaflığındaki artış ile risklerin de arttığına yer veriyor. Bu nedenle üretim sektörünün üç yıl üst üste siber saldırıların hedefinin merkezinde yer aldığı belirtiliyor. Siber saldırıların artmasıyla sektörde yetenekli ve uzman kişilere ihtiyaç açığı da daha fazla ortaya çıkmış durumda. Rapora göre küresel çapta 4 milyon siber güvenlik uzmanı açığı bulunuyor.

Kamu kuruluşları ve özel sektörün de siber saldırıların hedefi olduğunu dile getiren İsmet Koyun, “Geçmişte siber saldırılar insan eliyle yapılıyordu. Artık yapay zeka ile bu işlem milyonlarca hacker ile yapılabiliyor. Güvenliği de teknolojinin ve yapay zekanın geliştiği ölçüde hatta daha ilerisinde görmek her kurumun önceliği olmalı. Örneğin; 19 Temmuz’da (Mavi Cuma) yaşanan küresel krizde 8,5 milyon cihaz etkilendi. Yaşanan krizler, siber güvenliğin yalnızca dış saldırıları değil aynı zamanda teknoloji üretenlerin kendi iç süreçlerine ve çalışanlarına yönelik özen göstererek sorumlu üreticiler olması gerektiğini de gösteriyor. Mavi Cuma, dijital bir krizde ortak paydalarımızı ve bu bağlantının ne kadar geniş bir alana yayıldığını da ortaya koydu. Güvenlik, uzmanlık ve bilgi birikim gerektiren bir alan. Kırılan güveni onarmak zordur; önlem ve tedbir ise artık bir gereklilik” dedi.