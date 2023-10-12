Siemens Türkiye ve TOSB arasında teknoloji iş birliği

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'de otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet gösterdiği tek global kümelenme organizasyonu TOSB ile temiz enerji elde etmek, elektrik kesintileri ve elektrik dalgalanmalarını engellemek için yatırım ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Projenin tanıtımı, Siemens Türkiye ve TOSB arasında gerçekleştirilen imza töreni ile yapıldı. TOSB'daki tören, Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Ülke Finans Müdürü Işıl Duygu, Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Ülke Müdürü Alper Çelebi, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dudaroğlu, 3,5 milyon avro tutarındaki proje kapsamında sürdürülebilir enerji alanında ilklerden birine imza atıldığını belirterek, "TOSB'un ilk 10 yıllık büyüme planlarındaki enerji ihtiyacıyla birlikte gelecek enerji ihtiyacını sigortalayacak 'TOSB İndirici Merkez ve Elektrik Dağıtım Şebekesinde Revizyon ve Kapasite Artış Yatırımı' için çalışmalarımız sürmektedir. Bu yatırım ile TOSB'un sınırları dışında da yaşanan arızalar ve manevra çalışmalarından etkilenilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Ülke Müdürü Çelebi de bu iş birlikleri ile sanayide etkili, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri uygulamalarının başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşletmek ile sorumlu olunan şebeke elektrik/su/doğal gaz gibi alt yapılara ait geniş bir sahaya dağılmış işletme elemanlarından uzaktan anlık veri toplayan, bu verileri işleyerek işletmeciler için anlamalı bilgilere dönüştüren, uzaktan ilgili şebekedeki kontrol ve kumanda edilmesine imkan veren, gerektiğinde sistemi otomatize (otonom) hale getirebilen ve diğer altyapılar ile bilgi alışverişi yapabilen merkezi kontrol sistemlerinin bütününe SCADA diyoruz. Proje kapsamında ilk etapta TOSB'un tüm çalışma alanlarında kurulacak SCADA sistemi sayesinde şebekelerin otonom olarak yönetilmesini mümkün kılarken Siemens Türkiye mühendislik hizmetleri ile oluşturulacak IOT uygulamalarıyla da dijital koruma sistemi arıza riskleri ve etki alanlarını azaltacağız. Siemens, teknolojisi ile TOSB'un dijital dönüşüm yolculuğunu başlatırken kesintisiz enerji altyapısı ile sanayicilerine daha rekabetçi bir üretim imkanı sunacaktır."

Proje kapsamında 20 yıl önce yine Siemens tarafından kurulan altyapıyı koruduklarını aktaran Çelebi, mevcut altyapıyı güncel teknolojiler ile donatarak ömrünü 20 yıl daha uzatmış olduklarını, bu bağlamda yaklaşık 5 milyon avro tutarındaki 200 adet yeni hücre üretiminin önüne geçerek müşterilerine sürdürülebilir değer yarattıklarını, öte yandan projenin maliyetini yüzde 50 azalttıklarını anlattı.