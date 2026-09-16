Siemens Türkiye'nin "Climathon" programına başvurular başladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens'in 170'inci yılı ve kasım ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hayata geçirilen program, Young Guru Academy ve UP School işbirliğiyle düzenleniyor.

Mühendislik alanında öğrenim gören 3'üncü ve 4'üncü sınıf üniversite öğrencilerinin katılabileceği programa başvurular 23 Eylül'e kadar devam edecek.

"Farkındalıktan eyleme" yaklaşımıyla tasarlanan ve dört hafta sürecek program kapsamında gençler, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yapay zeka alanlarında uzmanların katkısıyla düzenlenecek eğitimler ile webinarlara katılacak.

Öğrenciler, kodsuz (no-code) geliştirme eğitimleri ve teknik mentörlük süreçleriyle desteklenecek. Katılımcıların edindikleri bilgileri teknolojiyle birleştirerek, belirlenen yönergeler doğrultusunda gerçek dünya problemlerine yapay zeka destekli somut çözümler geliştirmesi hedefleniyor.

Programın sonunda projeler, başlangıçtan itibaren katılımcılarla paylaşılan şeffaf ve önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Seçilen çalışmalar, COP31'de Siemens'in İklim Destekçisi olarak yer aldığı Yeşil Bölge'de tanıtılacak. Gençler projelerini, politika yapıcılar, sektör temsilcileri ve farklı paydaşlardan oluşan izleyici kitlesine sunma fırsatı bulacak.

Program kapsamında seçilecek 20 katılımcı, aralık ayında Siemens Türkiye İstanbul Kampüsü'nde düzenlenecek iki günlük Tech Career Days etkinliğine davet edilecek. Katılımcılar burada teknoloji ve inovasyon alanında deneyim kazanırken, geliştirdikleri projeleri Siemens çalışanlarına sunacak.