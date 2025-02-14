Siemens’in gelirleri yüzde 3 artışla 18,4 milyar Euro seviyesine yükseldi

2025 yılının ilk çeyreğinde alınan siparişlerin değeri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 20,1 milyar Euro seviyesine inerken, (2024 1. çeyrek: 21,6 milyar Euro) endüstri iş kolunda kâr 2,5 milyar Euro olarak kaydedildi (2024 1. çeyrek: 2,7 milyar Euro), Endüstri iş kolu kâr marjı ise yüzde 14,1 olarak gerçekleşti (2024 1. çeyrek: yüzde 15,8). Grup düzeyinde serbest nakit akışı ciddi bir artış göstererek 1,6 milyar Euro seviyesine yükseldi (2024 1. çeyrek: 1 milyar Euro)

Siemens’te Innomotics satışından elde edilen (vergi sonrası) 2,1 milyar Euro kazancın da etkisiyle net kâr yüzde 52 artış göstererek 3,9 milyar Euro'ya yükseldi. Bu rakam 2024’ün 1. çeyreğinde 2,5 milyar Euro olarak seyretmişti.

Böylece 2025 mali yılı görünümüne ilişkin beklentiler de netleşti. Çevrimiçi gerçekleştirilecek Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısında 2024 mali yılı için hisse başına 5,20 Euro (2023 mali yılı: 4,70 Euro) temettü dağıtılması teklifi oylanacak.

“2025 mali yılına umut veren bir başlangıç yaptık”

Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch, "2025 mali yılına umut veren bir başlangıç yaptık, paydaşlarımız için değer üretmeye devam etmek üzere net bir ivme yaratıyoruz. Teknolojilerimiz, müşterilerimizin gerçek ve dijital dünyaları birleştirmesine, böylece rekabet gücünü, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği artırmalarına olanak sağlıyor. Endüstriyel yapay zekâ alanındaki liderliğimizle gerçek dünyada etki yaratma konusunda güçlü bir ilgi görüyoruz" dedi.

Siemens AG CFO’su Ralf P. Thomas, "1,6 milyar Euro serbest nakit akışı ile önceki yılın performansını önemli ölçüde aştık ve başarılı bir 2025 mali yılı için mükemmel bir temel oluşturduk. Innomotics satışından elde ettiğimiz 3,1 milyar Euro tutarındaki gelir, finansal gücümüze daha da katkıda bulundu. Hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmak üzere uygulamada mükemmelliğe odaklanmaya devam edeceğiz. 2025 mali yılı görünümüne ilişkin beklentilerimiz netleşti" diye konuştu.

Çok güçlü net kâr ve serbest nakit akışı

Siemens, 2025 yılının ilk çeyreğinde gelirlerini önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artırarak 18,4 milyar Euro seviyesine yükseltti (2024 1. çeyrek: 17,7 milyar Euro). Alınan siparişlerin toplam tutarı 20,1 milyar Euro (2024 1. çeyrek: 21,6 milyar Euro) seviyesinde gerçekleşerek önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş göstermiştir. 1,09 olarak gerçekleşen sipariş/satış oranı, gücünü korudu. 2025 ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişler, 118 milyar Euro ile rekor kırdı.

Endüstri iş kolu kârı yüzde 8'lik bir düşüşle 2,5 milyar Euro olarak gerçekleşti (2024 1. Çeyrek: 2,7 milyar Euro). Endüstri iş kolu kâr marjı yüzde 14,1 oldu (2024 1. çeyrek: yüzde 15,8).

Innomotics satışından elde edilen (vergi sonrası) 2,1 milyar Euro kazancın da etkisiyle net kâr yüzde 52 artış göstererek 3,9 milyar Euro'ya (2024 1. çeyrek: 2,5 milyar Euro) yükseldi. Satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç (PPA öncesi EPS), önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52 oranında artarak 4,86 Euro seviyesine yükseldi (2024 1. çeyrek: 3,19 Euro). Innomotics satışından kaynaklanan hisse başına 2,64 Euro kazanç hariç tutulduğunda, PPA öncesi EPS 2,22 Euro olarak gerçekleşti.

Grup düzeyinde devam eden ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı mükemmel bir seviyeye çıkarak önceki yılın aynı dönemine göre kayda değer bir iyileşmeyle 1,6 milyar Euro seviyesine ulaştı (2024 1. çeyrek: 1 milyar Euro). Bu artışın temelini, Endüstriyel İş Kolu serbest nakit akışının 1,7 milyar Euro seviyesine çıkması oluşturdu (2024 1. çeyrek: 1,3 milyar Euro).

Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapı İş Kollarında siparişler arttı

Dijital Endüstriler iş kolunda siparişler hem yazılım hem de otomasyon iş kollarındaki önemli artışlar sayesinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 4,2 milyar Euro'ya (2024 1. Çeyrek: 4 milyar Euro) ulaştı. Coğrafi bazda, siparişler tüm raporlama bölgelerinde artış gösterirken Kuzey ve Güney Amerika Bölgesi siparişlerde başı çekti. Gelirler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüşle 4,1 milyar Euro seviyesine indi (2024 1. çeyrek: 4,6 milyar Euro). Yazılım iş kolundaki gelir artışı, otomasyon iş kolu gelirlerindeki kayda değer düşüş nedeniyle etkisini yitirdi. Dijital Endüstriler iş kolunda sipariş/satış oranı son iki yılda ilk kez 1'in üzerinde gerçekleşti. Gelirleri düşerken bir yandan da azalan kapasite kullanımından etkilenmeye devam eden ve buna ilaveten daha yüksek kıdem tazminatı giderleri kaydeden otomasyon iş kolunun etkisiyle kâr, 588 milyon Euro’ya (2024 1. çeyrek: 895 milyon Euro) geriledi. Bunun neticesinde kâr marjı yüzde 14,5 olarak gerçekleşti (2024 1. çeyrek: yüzde 19,6).

Akıllı Altyapı iş kolunda siparişler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 6,2 milyar Euro ile rekor seviyeye ulaştı (2024 1. çeyrek: 5,8 milyar Euro). Tüm iş kolları bu artışa katkıda bulunurken en yüksek büyüme katkısı gerek veri merkezleri müşterilerinden gerekse enerji ve sanayi sektörlerindeki müşterilerden bir dizi büyük ihale alan elektrifikasyon iş kolundan geldi. Gelirler ise veri merkezlerinden ve enerji sektöründeki müşterilerden gelen büyük bakiye siparişleri yoğun bir şekilde işleme alan elektrifikasyon ve elektrikli ürünler iş kollarının öncülüğünde tüm iş kollarında toplam 5,3 milyar Euro’ya yükseldi (2024 1. Çeyrek: 4,8 milyar Euro). Siparişlerdeki ve gelirlerdeki artış, coğrafi bazda ABD ve Avrupa'dan kaynaklandı. 891 milyon Euro seviyesinde gerçekleşen kâr, geçmiş portföy faaliyetlerine ilişkin 94 milyon Euro tutarındaki olumlu etkiden de yararlanan önceki yılın aynı çeyreğindeki güçlü performansın (2024 1. çeyrek: 885 milyon Euro) bile üzerine çıktı. Bu güçlü kâr artışının başlıca nedenleri; gelirlerin ve kapasitenin artması ve devam eden verimlilik iyileştirme çalışmalarıdır.

Mobilite iş kolunda gelirler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 3 milyar Euro seviyesine yükseldi (2024 1. çeyrek: 2,7 milyar Euro). Müşteriye verilen servis hizmetleri ve raylı sistemler iş kollarının öncülüğünde tüm iş kollarında daha yüksek gelir kaydedildi. Alınan siparişlerin tutarı 2,7 milyar Euro’ya düşerken (2024 1. çeyrek: 5,6 milyar Euro), Birleşik Krallık’ta demiryolu altyapısı ve bakımı için verilen 0,5 milyar Euro değerindeki sipariş ve Avusturya'da tren teslimatı için mevcut bir çerçeve anlaşma kapsamında verilen 0,3 milyar Euro değerindeki sipariş de bu tutar içerisinde yer aldı. 2024 yılının ilk çeyreği, büyük montanlı siparişlerden kaynaklanan keskin bir hacim artışına sahne olmuştu. 249 milyon Euro seviyesindeki kâr neredeyse önceki yılın aynı çeyreğindeki seviyede gerçekleşti (2024 1. çeyrek: 251 milyon Euro). Müşteriye verilen servis hizmetleri iş kolundaki kâr artışı, raylı sistemler iş kolundaki düşüş nedeniyle etkisini büyük ölçüde yitirdi. Raylı sistemlerdeki düşüş ise temel olarak portföy dağılımının istenen şekilde olmamasından kaynaklandı. Kâr marjı yüzde 8,4'e geriledi (2024 1. çeyrek: yüzde 9,3).

Yıllık Hissedarlar Genel Kurulunda temettü teklifi oylanacak

Siemens AG’nin olağan Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısı, şirketin ilk çeyrek rakamlarının açıklanmasının hemen ardından çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Hissedarlar, Yönetim ve Denetim Kurullarının 2024 mali yılı için hisse başına 5,20 Euro temettü dağıtılması teklifini oylayacak. 2023 mali yılı temettüsünden 0,50 Euro daha yüksek bir tutarda önerilen bu temettü, Siemens’in kademeli olarak artan temettü dağıtma politikasının bir göstergesi olma niteliği taşıyor.

Siemens AG CFO’su Ralf P. Thomas, "1,6 milyar Euro serbest nakit akışı ile önceki yılın performansını önemli ölçüde aştık ve başarılı bir 2025 mali yılı için mükemmel bir temel oluşturduk. Innomotics satışından elde ettiğimiz 3,1 milyar Euro tutarındaki gelir, finansal gücümüze daha da katkıda bulundu. Hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmak üzere uygulamada mükemmelliğe odaklanmaya devam edeceğiz. 2025 mali yılı görünümüne ilişkin beklentilerimiz netleşti" diye konuştu.