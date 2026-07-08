Sigorta devi Allianz'da yüzlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarma kararı

Allianz Partners CEO’su Tomas Kunzmann, salı günü Münih’te düzenlenen bir etkinlikte, tazminat anlaşmaları, erken emeklilik ve benzeri seçenekler şeklinde gerçekleşmesi beklenen bu istihdam kesintilerinin Avrupa genelinde bin 500 ila bin 800 pozisyonu etkileyeceğini belirtti.

Allianz Partners Üst Yöneticisi Tomas Kunzmann, son altı aydır işçi konseyleriyle görüşmeler yürüttüklerini belirterek, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Benelüks ülkelerinde gönüllü ayrılma programlarının süresinin uzatıldığını açıkladı.

22 binden fazla kişiyi istihdam eden Allianz Partners, daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zeka odaklı dönüşümün çalışan sayısı üzerinde etkili olabileceği uyarısında bulunmuştu. Şirket, planlanan istihdam azaltımının temel nedenlerinden birinin yapay zekanın iş süreçlerinde daha yaygın kullanılması olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisine yönelik endişeler birçok sektörde giderek artıyor. Bloomberg Economics'in tahminlerine göre, gelişmiş ekonomilerde çalışanların yaklaşık yüzde 27'si yapay zekadan önemli ölçüde etkilenme riski taşıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, Munich Re'nin ana sigorta iştiraki Ergo da yapay zekanın daha fazla kullanılması kapsamında Almanya'da yaklaşık bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Allianz Partners'taki işten çıkarmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Kunzmann ise, "Bu durum bir gün hepimizin başına gelebilir. Bu nedenle etkilenen çalışma arkadaşlarımıza olması gerektiği gibi adil davranıyoruz." ifadelerini kullandı.