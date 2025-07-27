Sigorta şirketi Allianz'da müşteri verileri çalındı

Allianz Life Insurance Company of North America, 16 Temmuz'da 1,4 milyon müşterisinin çoğunu etkileyen bir sistem ihlali yaşadığını açıkladı.

Sigorta şirketi, e-posta ile yaptığı açıklamada, “kötü niyetli bir tehdit aktörü”nün Allianz tarafından kullanılan üçüncü taraf bir bulut tabanlı sisteme erişim sağladığını ve müşterilerin çoğunun yanı sıra finans uzmanları ve bazı çalışanların kişisel olarak tanımlanabilir verilerini ele geçirdiğini belirtti.

Allianz Life, "Sorunu kontrol altına almak ve hafifletmek için derhal harekete geçtik ve FBI'ya bildirdik" dedi ve hacker'ın şirketin ağına veya diğer sistemlere erişim sağladığına dair herhangi bir kanıt görmediklerini ekledi.

Allianz, ihlalden etkilenen kişilere ulaşmaya başladı ve bunu Maine başsavcılığına yaptığı bir bildirimde açıkladı.