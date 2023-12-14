Sigortam.net’e yeni CEO

Ataman Kalkan, 7 Aralık 2023 tarihinden itibaren Sigortam.net’in yeni CEO’su olarak görevine başladı.

Sigortam.net’in CEO koltuğuna, sektörde uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Ataman Kalkan oturdu. Veriye dayalı şirket yönetimi ve strateji geliştirme konularına odaklanarak sektörde başarılı sonuçlar elde eden ekiplere liderlik yapmış olan Kalkan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) onayına tabi olmak üzere yeni görevine 7 Aralık 2023 tarihinde başladı.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Kalkan, National University of Singapore'da da Yönetici Gelişim Programı'na katıldı. Kariyerine yazılım geliştirme, proje yönetimi ve iş zekâsı ekiplerinin yöneticiliği ile başlamasının ardından, son 16 yılda Sompo Sigorta'da Bilgi Teknolojileri, Bireysel Teknik, Kurumsal Teknik ve Kurumsal Satış departmanlarını yönetti. Kalkan, 2021 yılından bu yana da Sompo Sigorta'nın Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Ataman Kalkan, Sigortam.net'in yeni CEO'su olarak şirketin büyüme ve başarısını sürdürme misyonunu üstlenecek.