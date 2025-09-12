Sigortam.net’ten “Noter Sigorta Çözüm Hattı” ile 2. el trafik sigortası desteği

Türkiye’nin ilk ve lider dijital sigorta platformu Sigortam.net, 2. El Trafik Sigortası yaptırmak isteyenlere hız ve kolaylığı bir arada sunuyor. Noter işlemleri öncesinde gerekli olan 2. El Trafik Sigortası poliçesi, ister noterden önce ister noter işlemleri sırasında Sigortam.net’in 444 24 00 Noter Sigorta Çözüm Hattı’na yalnızca 3 saniyede bağlanılarak yapılabiliyor. Sigorta işlemleri tamamlandıktan hemen sonra, poliçeler noterin ekranına anında düşüyor, böylece müşteriler beklemeden işlemlerine devam edebiliyor.

"Önceliğimiz, müşterilerimizin hayatını her adımda kolaylaştırmak"

Sigortam.net CEO’su Ataman Kalkan, konuyla ilgili olarak, "Noter işlemleri sırasında çoğu kişi telaş yaşayabiliyor. Bu yüzden sigortanın önceden hazırlanmış olması büyük önem taşıyor. Hazırlık yapamayanlar ise noterde vakit kaybetmeden Sigortam.net’in bu ana özel geliştirdiği hattını arayabiliyor. Bizim önceliğimiz, müşterilerimizin hayatını her adımda kolaylaştırmak ve sigorta işlemlerini hızlı, şeffaf ve güvenilir şekilde tamamlamalarını sağlamak. Noter Sigorta Çözüm Hattı’na yalnızca 3 saniyede bağlanan müşterilerimiz, poliçelerini aldıklarında belgeler anında sistemde görünüyor ve işlemler kesintisiz ilerliyor." dedi.