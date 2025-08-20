Sigortanın ötesine odaklanan MediSA’dan sağlıkta ‘dijital yol arkadaşlığı’ dönemi

Sağlık sigortacılığı fonksiyonlarını tele-sağlık, sağlıklı yaşam ve hastalık yönetimi alanları ile birleştirerek müşterilerine bütüncül bir deneyim sunmayı amaçlayan MediSA, bu vizyon doğrultusunda geliştirdiği uygulaması MediSA App’i devreye aldı. Apple Store ve Google Play üzerinden, ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, MediSA’nın sağlıktaki ‘yol arkadaşlığı’ modelini dijital dünyaya taşıyor.

Sabancı Topluluğu’nun sigorta tecrübesi, teknolojik bilgi birikimi ve dijital yetkinliklerini bir araya getiren MediSA App, temel sigorta işlemlerinin ötesinde kişilerin sağlıklı kalmasını, koruyucu sağlık uygulamalarının toplumun geniş kesimlere yayılmasını, sağlık alanında doğru ve güvenli bilgiye en hızlı şekilde ulaşılmasını amaçlıyor.

Farklı veriler, tek bir uygulama üzerinden takip edilebiliyor

Profil oluşturma sürecinin ardından kullanıcılar; kilo, adım sayısı ve su tüketimi gibi kişisel sağlık hedeflerini sisteme tanımlayabiliyor. MediSA App, bu hedeflerin takibini kolaylaştırmak adına belirli periyotlarda kullanıcıya bildirim gönderiyor ve ilerlemeye yönelik geri bildirimler sunuyor. Ayrıca MediSA App, wellness alanında büyük ilgi gören "Alışkanlık Değiştir" modülü ile kullanıcıların olumsuz alışkanlıklarından kurtulmalarını ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini destekliyor.

MediSA App, belli teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen kan şekeri, tansiyon ve nabız, kilo cihazları ve sağlık uygulamaları ile de entegre çalışabiliyor. Böylece farklı verilerin, tek bir uygulama üzerinden takibi mümkün hale geliyor.

Aksigorta poliçe sahipleri için telesağlık hizmetiyle görüntülü görüşme ve doktor randevusu

Aksigorta sağlık poliçesi sahipleri uygulama üzerinden alanında uzman sağlık personellerinden randevu alabiliyor; iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikolog, aile hekimi, beslenme ve diyetetik, pediatri uzmanlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirilebiliyor. Tele-sağlık hizmetlerine ek olarak, beklenmedik bir durum yaşadıklarında acil durum hattı üzerinden kesintisiz tedavi desteği alabiliyorlar.

Uygulamadaki “Belirtim Nedir?” bölümü üzerinden, kişiler yapay zekâ tabanlı semptom değerlendirme çözümlerine ulaşabilirken; tüm kullanıcılara açık olan “İlaç Asistanım” hizmetiyle de hastalara ilaçlarıyla ilgili hatırlatmalar yapılıyor, prospektüs bilgileri ve ilaç etkileşim kontrolleri gibi konularda da doğru ve güvenilir bilgi sunuluyor.

Poliçe ve teminat bilgilerine erişim, kalan limit ve provizyon takibi, fatura ve evrak yükleme gibi hizmetler de MediSA App’te yer alan Sigortacılık Modülü’nden gerçekleştirilebiliyor. Aynı bölüm üzerinden, anlaşmalı kurumlar harita üzerinden görüntülenirken, nöbetçi eczane bilgilerine de erişilebiliyor.

Yalın ve güvenilir makalelerle donatılmış sağlık kütüphanesi

Uygulama içerisinde yer alan ve tüm kullanıcıların erişimine açık olan Sağlık Kütüphanesi bölümünde, sağlık trendleri, hastalıklar ve belirtilere ilişkin yalın anlatıma sahip, bilgilendirici ve güvenilir yazılar yer alıyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 100’e yakın makale, MediSA App kullanıcıları tarafından okunabiliyor; bu makaleler sürekli olarak alanında uzman doktorlar ve MediSA’nın sağlık profesyonelleri tarafından güncelleniyor, yeni makaleler bölüme ekleniyor.

“Dijital düşünen, dijitalin yaratıcı gücünü arkasına alan bir markayız”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MediSA Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, MediSA’nın sağlık sigorta şirketinin ötesinde, müşterilerin sağlık yolculuğunda tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir özel sağlık sistemi sunduğunu hatırlatırken, “Biz ilk günden bu yana hep şunu söyledik:

‘Biz, sadece ihtiyaç anında müşterilerimizin aklına gelen bir marka olmayacağız. Sağlık yolculuklarının her bir adımında onlara destek vereceğiz. Onların sağlıktaki yol arkadaşları olacağız.’ MediSA App de aslında bu güçlü vaadin vazgeçilmez bir unsuru. Uygulama üzerinden verdiğimiz ve neredeyse tamamı ücretsiz olarak tüm bireylere açık olan hizmetlerle, biz aslında en temelde onların sağlıklı kalmalarını; gerektiği zaman en doğru bilgilere ulaşabilmelerini ve uçtan uca sağlık deneyimini alabilmelerini amaçlıyoruz. Dolayısıyla sağlıktaki değer zincirinin her bir adımında yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde, Aksigorta ile hayata geçirdiğimiz stratejik iş birliğimiz kapsamında, bugün uygulamamızdaki tele-sağlık ve ’Belirtim Nedir’ hizmetleri Aksigorta poliçe sahiplerinin kullanımına sunuyoruz. MediSA, genel anlamda dijital düşünen, dijitalin yaratıcı gücünü arkasına almış bir marka. Bu doğrultuda, sağlık ekosisteminin gelişmesi için, çalışmaya, üretmeye, farklı düşünmeye, yapılmayanı yapmaya devam edeceğiz” dedi.