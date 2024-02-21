Silah üreticisi BAE Systems'ın kârında rekor artış

Silah üreticisi BAE Systems, Ukrayna ve İsrail-Hamas savaşları arasında rekor kâr elde etti. Şirketin önümüzdeki yıl daha fazla büyümesi bekleniyor.

BAE Systems, 2023 yılında 25,3 milyar sterlinlik rekor satışla 2,7 milyar sterlin faiz ve vergi öncesi kâr elde etti.

Silah üreticilerinin hisseleri, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin hükümetlerin askeri harcama planlarını yeniden değerlendirmesine neden olmasının ardından son iki yılda artış gösterdi.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda bin 139 kişiyi öldürdüğü 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'da da gerilim arttı. İsrail aylarca süren Gazze bombardımanıyla karşılık verdi ve yaklaşık 30 bin Filistinlinin ölümüne neden oldu.

BAE İcra Kurulu Başkanı Charles Woodburn, silah üreticisinin "önümüzdeki yıllarda sürekli büyüme" beklediğini söyledi. Woodburn, "Avrupa, Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerindeki istikrarsızlık, ulusal güvenliğin korunmasında oynadığımız hayati rolü keskin bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Şirket, 2024 yılında satışların yüzde 10 ila yüzde 12 arasında artmasını beklediğini açıkladı.

BAE, 1999 yılında Marconi Elektronik Sistemleri ile British Aircraft Corporation ve Hawker Siddeley gibi savunma şirketlerinin birleşmesinden oluşan British Aerospace'in birleşmesiyle kurulmuştu.