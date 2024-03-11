Silicon Box, İtalya’ya çip fabrikası kuracak

İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso, Singapur merkezli yarı iletkenler şirketi Silicon Box'ın İtalya'ya 3,2 milyar euro yatırım ile bir çip fabrikası kuracağını duyurdu.

Kurulacak üretim tesisinin tam kapasiteye ulaştığında bin 600 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor



Silicon Box ile ilgili duyuru, İtalyan hükümetin Intel Corp'u İtalya'ya yatırım yapmaya ikna edememesinin ardından geldi.

Silicon Box Ocak ayında 200 milyon dolarlık bir finansman turunu tamamlayarak değerini 1 milyar doların üzerine çıkarmıştı.