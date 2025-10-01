Silverline, ankastrede global marka olma yolunda

30 yılı aşkın süredir ankastre mutfak ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Silverline, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle global pazardaki konumunu güçlendiriyor. Avrupa'nın en büyük beş, dünyanın ise ilk 10 davlumbaz üreticisi arasında yer alan şirket, cirosunun yüzde 60'ını ihracattan elde ediyor.

Yenilenebilir yeşil enerji “GES “ yatırımlarında da bölgenin öncülerinden birisi olan Silverline Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Atay, şirketlerinin zengin ürün çeşidi, üstün kalite, uygun fiyat politikası ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibiyle her geçen yıl daha büyüdüğünü ifade ederek “Silverline, uluslararası pazarda istikrarlı adımlarla bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. İhracat stratejimiz sadece satış hacmini artırmaya yönelik değil; aynı zamanda marka değeri oluşturmayı ve müşteri sadakatini güçlendirmeyi hedefliyor” dedi.

Stratejik pazarlama faaliyetlerinin küresel markalaşma yolculuğunda belirleyici rol oynadığını belirten Atay, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Sponsorluklardan saha etkinliklerine, medya çalışmalarından ülkelere özel iletişim planlarına kadar çok yönlü bir stratejiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz, farklı kültürlere uyum sağlayabilen, yüksek bilinirliğe sahip, uluslararası ölçekte tanınan bir marka kimliği oluşturmak. Bu hedefimize de en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz “

Merzifon’da Üretim Üssü: Yıllık 2,3 Milyon Kapasite

Silverline, Amasya’nın Merzifon ilçesinde yer alan 103 bin metrekarelik üretim tesisinde 1200’ü aşkın çalışanıyla faaliyet gösterdiğini ve tesisin yıllık üretim kapasitesinin 2,3 milyon adede ulaşırken, üretim süreçlerinde dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarına önem verdiklerini anlatan İbrahim Atay, üretim altyapısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Üretimde yüzde 35 oranında otomasyon kullanıyoruz. Dijitalleşme, enerji verimliliği yatırımları, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin güçlendirilmesi ile yalnızca bugünün değil, geleceğin rekabet koşullarına da hazırlık yapıyoruz.”

Akredite Laboratuvar, Test Enstitüsü ile İş Birliği

Silverline’nin, Avrupa’daki enerji etiketi performans kriterlerini karşılayan Türkiye’nin ilk ve tek akredite laboratuvarına sahip bulunduğunu anlatan Atay, “ Silverline, Avrupa’daki davlumbaz performans raporları için geçerli olan Türkiye’nin ilk ve tek Dışişleri Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu onaylı akredite laboratuvarına sahip, enerji etiketi ölçümleri için tüm standartları karşılayan tek üreticidir. Sektörde yüzde 1 seviyesindeki Teknik Çağrı Oranı ile yüksek kaliteyi ve uzun süreli güvenilirliği garanti ediyor, böylece tüketicilerimize yıllarca sorunsuz kullanım sağlıyoruz. Bu anlayışla Türkiye’nin ilk CVS laboratuvarını kurduk. Laboratuvarımızda, motorsuz davlumbaz modellerinin koku, yağ, akış ve akustik gibi tüm ölçümlerini gerçekleştirebiliyoruz. Gelişen ürün yelpazemizle paralel olarak bu alanda uzmanlaşmış Danimarka Test Enstitüsü ile iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

165 Uluslararası Tasarım Ödülü

Silverline’nin, bugüne kadar uluslararası platformlarda 165’in üzerinde tasarım ödülü aldığını söyleyen Atay, kullanıcı odaklı, fonksiyonel ürün tasarımlarına ağırlık veren şirketlerinin ürün geliştirme sürecini küresel yaşam alışkanlıklarını dikkate alarak yürüttüğünü ifade ederek şunları söyledi.

“Ürünlerimizi global standartlarda sunuyor, uluslararası fuarlarda ve sektörel etkinliklerde aktif rol alıyoruz. Geleceğin mutfak ve yaşam alanlarına yön verirken, değişen kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Tasarımda estetikle birlikte fonksiyonelliği de ön planda tutuyoruz. Avrupa’daki güçlü konumumuzu korurken, Amerika ve Asya pazarlarında büyümeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yerel iş birlikleri ve bölgesel stratejilerle ilerliyoruz”