Silverline, marka varlığını Amerika ve Asya pazarlarında artıracak

Türkiye’de Kurulu modern tesislerinde imalatını yaptığı ankastre mutfak ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün gamı üretimi ile yaklaşık 50 ülkeye ihracat gerçekleştiren Silverline Grubu, cirosunun yüzde 60’lık dilimini ihracattan sağlıyor. Yeni stratejik iş birlikleri ve markalı üretim anlaşmalarıyla global pazardaki konumlarını güçlendirmeyi planlayan Silverline Pazarlama Direktörü Burak Yetgin, “ Hem üretim kapasitemizi hem de ihracat hacmimizi kademeli olarak büyütmek ana hedefimiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl artan finansman maliyetlerine karşın, ihracat odaklı büyüme stratejileri ve üretim verimliliği sayesinde karlılığı korumayı başardıklarını söyleyen Yetgin, “ Özellikle ihracat gelirlerimizdeki artış ve müşteri sadakatindeki devamlılık bu başarıda belirleyici oldu. İç piyasadaki daralmaya rağmen, ürün kalitemiz ve markalı üretim gücümüzle hem kendi markamıza hem de iş ortaklarımıza değer kattık” dedi.

2024 yılının ilk yarısının zorlu koşullara rağmen stratejik dayanıklılıklarını kanıtladıkları bir dönem olduğunu vurgulayan Pazarlama Direktörü Burak Yetgin,” Yılsonu itibariyle toplam 85 milyon TL olarak gerçekleşen yatırımlarımızın önemli bir kısmı üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik modernizasyon çalışmalarına yönelik oldu. Elektrik üretimi, iletimi ve dağılımı için Güneş Enerjisi Santrali yatırımı ile hem katma değeri yüksek, hem önemli maliyet avantajları sağlayan sonuçlar elde edildi. AR-GE merkezli bir şirket oluşumuz da rekabet gücümüzü artırıcı bir unsur oldu” dedi.

Kârlılığı korumayı değil, artırmayı amaçlıyor

2025 ve 2026 yıllarında, yeni stratejik iş birlikleri ve markalı üretim anlaşmalarıyla global pazardaki konumlarını güçlendirmeyi planladıklarını anlatan Yetgin,” Finansal sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme odaklı yatırımlarımızla kârlılığı korumayı değil, artırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde hem üretim kapasitemizi hem de ihracat hacmimizi kademeli olarak büyütmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

İhracatta rekabetçiliği artırmak için kaliteden ödün vermeden üretim modelleri geliştirdiklerini anlatan Yetgin, “Müşteri bazlı esnek üretim kabiliyetimiz sayesinde, farklı coğrafyalardaki taleplere hızlı ve uyumlu çözümler sunabiliyoruz. Markalı üretim yaptığımız global iş ortaklarımızla uzun vadeli ilişkiler kurarak istikrarlı ihracat akışı sağlıyoruz. Ayrıca, yeni pazarlarda distribütör ağımızı güçlendirirken, mevcut pazarlarda marka bilinirliğimizi artırmaya yönelik pazarlama faaliyetlerine de yatırım yapıyoruz. Rekabeti sadece fiyatla değil, sürdürülebilir kalite ve güvenilirlik ile yönetiyoruz” dedi.

Cironun yüzde 60’ı ihracat kaynaklı

Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yaptıklarını ve cirolarının yüzde 60’nın ihracat kaynaklı olduğunu belirten Yetgin, Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında güçlü bir şekilde yer aldıklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda daha etkin olmayı hedeflediklerini anlatan Burak Yetgin, bu dönemde kendi markaları ve stratejik iş birlikleriyle büyümeyi planladıklarını ifade ederek “İhracat stratejimiz, sadece satış hacmi değil, aynı zamanda marka değeri ve müşteri sadakati yaratmaya odaklıdır. Bu doğrultuda önümüzdeki 3 yıl içerisinde Amerika ve Asya pazarlarında marka varlığımızı güçlendireceğiz” diye konuştu.

Modern üretim tesislerinde ankastre mutfak ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün gamı üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Yetgin, “Ocak, fırın, davlumbaz gibi temel ankastre ürünlerin yanı sıra, özel tasarım ve yüksek teknoloji içeren modellerle ürün portföyümüzü sürekli geliştiriyoruz. Üretim kapasitemizi piyasa talebine göre esnek şekilde yöneterek verimliliği ön planda tutuyoruz. Çalışan sayımızı koruyarak, iş gücü piyasasına olumlu katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Ar-Ge ve tasarım ekiplerimizle ürün geliştirme süreçlerine sürekli yatırım yapıyoruz. Üretim süreçlerimizde yalın üretim ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.

Kapasite artıracak yatırımlar planlıyor

2026’da devreye girmesi planlanan yeni markalı üretim anlaşmalarıyla birlikte, ihracat hacmini ciddi oranda artırma hedefinde olduklarını anlatan Burak Yetgin, şöyle konuştu:

“Bu büyümeyi destekleyecek şekilde üretim kapasitemizi artıracak yatırımlar planlıyoruz. Aynı zamanda dijitalleşme, otomasyon ve enerji verimliliği alanlarında teknoloji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni pazarlara giriş stratejilerimiz doğrultusunda, lojistik ve satış sonrası hizmet altyapımızı da güçlendiriyoruz. Ar-Ge ve tasarım merkezimizi büyülterek, yenilikçi ve çevre dostu ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz. Tüm bu yatırımlar, sadece bugünü değil, geleceğin rekabet koşullarını da gözeten uzun vadeli bir vizyonun parçası. Ayrıca, Amerika-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendirmesi, Türkiye’yi Avrupa merkezli üretim ve yatırım kararlarında daha cazip bir alternatif haline getiriyor. Bu jeopolitik kaymanın etkisiyle, Avrupa menşeli markaların Türkiye’deki üretim kapasitesine olan ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Silverline Grubu olarak bu fırsatı stratejik iş birlikleri ve yeni üretim anlaşmalarıyla değerlendiriyoruz.”