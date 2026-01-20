Silveroni, Kayseri’de 63 milyon dolarlık sağlık turizmi ortaklığına hazırlanıyor

Projede yer alan Hüma Hospital’ın, planlanan yapısı itibarıyla 100’ün üzerinde yatak kapasitesi, 25’ten fazla tıbbi branş ve ileri tanı-tedavi üniteleriyle faaliyet göstermesi öngörülüyor. Aynı kompleks içinde bulunan Crowne Plaza Kayseri’nin ise 186 odalı bir konaklama altyapısına sahip olduğu ifade ediliyor. Ortaklık kapsamında hastane ve otel fonksiyonlarının birlikte değerlendirilmesine yönelik bir model üzerinde çalışıldığı kaydediliyor.

Silveroni Pırlanta tarafından yapılan açıklamada, ortaklığın sağlık turizmi odağında şekillendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Planlanan iş birliği kapsamında, tedavi süreçleri ile konaklama ve seyahat unsurlarının aynı organizasyon çatısı altında ele alınabileceği bir yapı üzerinde çalışıyoruz. Bu yaklaşımın, uluslararası hastalar açısından operasyonel kolaylık sağlayabileceğini değerlendiriyoruz.”

Sürecin, Silveroni Pırlanta öncülüğünde ve uluslararası yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum yapısı içinde ilerlediği, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, ortaklığın nihai kapsamı ve yapısına ilişkin detayların, hukuki ve ticari değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından netleşeceğini ifade etti.

Kurulması planlanan bu iş birliğiyle birlikte Silveroni’nin, mücevher sektöründeki uluslararası faaliyetlerinin yanı sıra sağlık ve turizm alanında da Türkiye merkezli yeni bir yatırım modeli geliştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.