Şimdi lüks kampçılık zamanı

Lüks Kampçılık kavramını kullanıcılarla buluşturan Dr. Gayrimenkul Kurucusu Uğur Balkan Metel, “Modern hayatın bizi donattığı hayatımızı kolaylaştıran tüm argümanları gittiğimiz her yere taşımak istiyoruz. Bir yandan şehir hayatından kaçmak isterken bir yandan da konfor alanlarımızdan vazgeçmek istemiyoruz. Bu noktada doğaya dönerken konforu da beraberinde getiren lüks kampçılık kavramı doğdu. Tüm teknik detayları düşünülmüş bir vizyon projesi olan Vision Glamping projemizde gerçek anlamda doğanın kalbindeyiz. 2.500.000 metrekare 11 dönümlük bir arazide planladığımız projemiz, 30 glamping alanıyla 40 ila 80 metrekare arasında kullanıcının seçip yaptıracağı ev ve çok zengin sosyal alanlardan oluşuyor.” dedi.

Bugün içinde bulunulan ekonomik koşullar sebebiyle birçok yatırımcının arsa yatırımı yapamadığını belirten Uğur Balkan Metel; “Bu noktada uygun fiyatlarımızla ve eksiksiz projelerimizle devreye giriyoruz. Birçok arsa yatırımına göre fiyatlarımızın uygun olması ve yine birçok açıdan yatırımcıların beklentilerini karşılıyor olmamız projelerimizi iyi bir yatırım tercihi haline getiriyor. Vision Glamping projemizle Çanakkale Ezine ormanlarında lüks bir site içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, kışın ısıtmalı havuz, açık hava sineması, ATV safari parkuru araçları, eşsiz spa deneyimi yaşanacak alanlar, yürüyüş parkurları ve daha birçok olanağıyla kampçılığı modern ve lüks hale getirdik. Üstelik bunu ulaşılabilir bir fiyat aralığına oturtmayı da başardık. Doğa insanlığı çağırır çünkü insanlık doğaya aittir. Vision Glamping projemizle insanlara hak ettikleri doğal yaşamı vermeyi vadediyoruz.” şeklinde konuştu.