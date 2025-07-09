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Simpra'nın COO'su Mehmet Emin Çangal oldu

Protel grup şirketlerinden Simpra'nın Operasyon Üst Yöneticisi (COO) görevine, Protel Pazarlama Direktörü Mehmet Emin Çangal atandı. Simpra'nın pazarlama, iş geliştirme ve satış operasyonlarının tamamından sorumlu olacak Çangal, yeni görevine ek olarak Protel Holding'deki mevcut sorumluluklarını da sürdürecek.

Haber Merkezi
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Simpra'nın COO'su Mehmet Emin Çangal oldu
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35 yılı aşkın deneyimiyle restoran ve otel işletmeleri için yazılımlar geliştiren, uçtan uca işletme yönetimini kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunan Ar-Ge merkezi Simpra'nın COO'luk görevine Mehmet Emin Çangal getirildi.

Mehmet Emin Çangal kimdir?

Mehmet Emin Çangal, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden burslu olarak mezun oldu; 2009 yılında ise aynı üniversiteden MBA derecesini aldı. İş hayatına 2005 yılında Avea'da başlayan Çangal, 16 yıl boyunca hem teknik hem de iş birimi rollerinde görev yaptı. Bu süre zarfında müşteri hizmetleri ve network planlama gibi teknik alanlarda edindiği tecrübeyi, Türk Telekom'un Avea ile birleşmesiyle birlikte pazarlama alanına taşıdı. Burada ürün pazarlama, iş geliştirme ve müşteri deneyimi gibi alanlarda önemli deneyimler kazandı. 2022 yılında telekomünikasyon operatöründen ayrılarak, Türkiye'nin ilk ve tek yerli ağ cihazları üreticisi Pnetworks'te pazarlama grup müdürü olarak görev yaptı.
 
Şubat 2024'ten bu yana Protel'de pazarlama direktörü olarak görev alan Çangal, holding bünyesindeki tüm markaların pazarlama stratejilerine yön veriyor. Temmuz 2025 itibarıyla Simpra COO'su olarak atanan Mehmet Emin Çangal, Simpra'nın tüm pazarlama, iş geliştirme ve satış operasyonlarının sorumluluğunu üstlenecek.

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