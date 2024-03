Sinangil, 60 yıllık tarifleri kitaplaştırdı

Takip Et

Türkiye’nin en köklü un üreticilerinden Sinangil, sosyal medya üzerinden “#ununuduymayankalmasın” etiketiyle başlattığı kampanya ile takipçilerinden topladığı aile yadigârı unlu tarifleri, “Sinangil 60 Yıllık Tarifler” kitabında bir araya getirdi.

Kitabın lansmanında konuşan Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Sinangil’in Türkiye’nin ilk paketli un markası olduğuna dikkat çekerek, “Nesillere aktarılmış aslına uygun unlu lezzetlerin tariflerini ‘Sinangil 60 Yıllık Tarifler’ kitabında topladık. Bu kitabı mutfak kültürümüzün ve damaklarımızda yer etmiş geleneksel lezzetlerin yarınlara kalmasında değerli bir aracı olarak görüyoruz” dedi.

İsrafı azaltan tariflere yer verildi

Tariflerin bir yönüyle israfın önüne geçilmesi düşüncesiyle de ortaya çıktığını vurgulayan Demir, israfın günümüzde ele alınması gereken en önemli kavramlardan biri olduğunu vurguladı. Demir; “Birleşmiş Miletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporuna göre, dünya genelinde her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Ülkemizde ise her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken 14 milyon ekmek çöpe atılıyor. Her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Özellikle bu israfın yüzde 60’tan fazlası evsel atıklardan oluşuyor. Dolayısıyla son dönemde bireysel ve toplumsal açıdan artan bu gıda israfının; kültürümüzde olan gıda etiğinin hatırlanıp günümüz dünyasına göre yeniden yorumlanmasıyla azalacağının umudunu taşıyoruz.” şeklinde konuştu.