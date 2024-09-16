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Sinemanın 2 dev şirketine soruşturma!

Rekabet Kurulu, sinema gösterimi sektöründe faaliyet gösteren 2 şirket hakkında rekabet soruşturması açtı.

Haber Merkezi
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Sinemanın 2 dev şirketine soruşturma!
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Rekabet Kurulu, sinema gösterimi sektöründe faaliyet gösteren Mars Entertainment Group AŞ (MARS) ile Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, MARS'ın sinema gösterim hizmetleri pazarındaki hakim durumunu yapım ve dağıtım hizmetleri pazarında kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları yeterli bularak MARS ile Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

 

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