Singapore Airlines (SIA) Grubu, sürdürülebilir havacılık yakıtı için anlaşma imzaladı

Singapore Airlines (SIA) Grubu, Amerika Birleşik Devletleri ve Güneydoğu Asya'da sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretim tesisleri kurmayı planlayan bir iklim teknolojisi şirketi olan Aether Fuels (Aether) ile SAF temin etme potansiyeline yönelik bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzaladı.



SIA Grubu'nun, Aether tesisleri ticari üretime başladığında beş yıl boyunca temiz SAF temin etme niyetini belirten anlaşma, beş yıl daha uzatma seçeneği ile birlikte düzenlendi. Temiz SAF, Singapore Airlines ve Scoot tarafından hizmet verilen seçilmiş havaalanlarına tedarik edilmeden önce düzenli jet yakıtı ile karıştırılacaktır.

Aether, atık karbon hammaddesini kullanarak, yenilikçi ve patentli Aether AuroraTM teknolojisi ile yakıtı üretecektir. Bu yöntem tesis sermaye maliyetinin azaltılmasını, üretim verimliliğini artırmayı ve mevcut tekniklere kıyasla daha yüksek SAF verimi elde edilmesini sağlayacaktır.



Singapore Airlines Sürdürülebilirlik Yöneticisi Bayan Lee Wen Fen şunları söyledi: “Bu ortaklık, SIA Grubu'nun 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine doğru ilerleyişinde yeni bir adımı temsil ediyor. Aether gibi aynı düşüncedeki ekosistem ortaklarıyla iş birliği yaparak, uçuş operasyonlarımızda SAF kullanımını hızlandırmayı ve ölçeklendirmeyi hedefliyoruz, böylece daha sürdürülebilir bir hava yolculuğu için zemin hazırlıyoruz.”



Aether, 2022 yılında Temasek tarafından desteklenen derin teknoloji girişim şirketi Xora tarafından kurulmuş ve finanse ediliyor. Şirket Güneydoğu Asya ekibini büyütürken, araştırma ve geliştirme merkezinin bulunduğu Chicago'daki operasyonlarını genişletmiştir. Aether'in Amerika Birleşik Devletleri ve Güneydoğu Asya'da gerçekleştireceği ticari ölçekli üretim projeleri, Uluslararası Havacılık için Karbon Salınımını Telafi ve Azaltma Şeması (CORSIA ) sertifikalı SAF üretecektir. Bu projeler, en az %75 oranında sera gazı azaltımı hedefleyerek, havacılık endüstrisinin sürdürülebilirlik çabalarına önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

“SIA Grubu'nun SAF teknoloji yenilikçileri ekosistemine katılmaktan gurur duyuyoruz"

Aether Fuels Yönetim Kurulu Başkanı Bay Conor Madigan şunları söyledi:

“SIA Grubu'nun SAF teknoloji yenilikçileri ekosistemine katılmaktan gurur duyuyoruz. Onların karbon salınımı azaltma hedefleri, tedarik zinciri boyunca yaratıcılığı harekete geçiriyor ve Aether gibi şirketleri, atılım teknolojileri ile yeni nesil hammadde stratejilerini birleştiren üretim çözümleri geliştirmeye teşvik ediyor. İş birliği, son kullanıcı müşteri önceliklerini ve özellikle Güneydoğu Asya'daki SAF pazarını daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bu avantajlar, projelerimizin geliştirme programlarını daha da bilgilendirecek ve ticarileşme yolculuğumuzu hızlandıracaktır.”



Xora Yönetici Ortağı ve Baş Yatırım Yöneticisi; Aether Fuels Yönetim Kurulu Başkanı Bay Phil Inagaki şunları söyledi: "SIA Grubunun anlamlı sürdürülebilirlik hedeflerini taahhüt ettiğini ve SAF'ın benimsenmesini ilerletmek için somut adımlar attığını görmek cesaret verici. Singapur, Aether gibi şirketlerin dönüştürücü çözümlerle küresel zorluklara etkisini artırmasını sağlayan derin teknoloji inovasyonu için destekleyici bir ortam oluşturmuştur. Aurora™ öncü teknolojisi, en düşük yeşil prim ve en esnek, ölçeklenebilir hammadde ile SAF üretimini mümkün kılmaktadır. SIA Grubu ile yapılan bu işbirliği, ortak bir odak ve bağlılığı yansıtarak SAF inovasyonunu hızlandıracak doğal bir uyum sağlamaktadır.”