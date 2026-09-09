Singapore Airlines, Türkiye'deki ilk reklam filmini yayına aldı

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Singapore Airlines’ın Türkiye pazarındaki ilk reklam filmi olma özelliğini taşıyan yapım, markanın global kimliğini güçlü bir yerel içgörüyle buluşturuyor. Türk yolcuların seyahat deneyimlerinden yola çıkan film, vize sonucunu beklerken bilet alımını son ana bırakmanın getirdiği belirsizliği ve artan maliyetleri konu alıyor. Singapore Airlines’ın vize başvurusu olumsuz sonuçlanan yolculara sunduğu kesintisiz bilet iadesi uygulaması ise filmin ana mesajını oluşturuyor.

Singapur Airlines, Türk yolcuların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirdiği özel iade güvencesiyle, seyahat tutkunlarının erken rezervasyon fırsatlarından kolayca yararlanma fırsatı sunuyor. Uygulama kapsamında, vize başvurusu olumsuz sonuçlanan yolcuların bilet ücretleri hiçbir kesinti yapılmadan 7 ila 14 gün içerisinde hesaplarına iade ediliyor. Böylece yolcular, fiyat artışlarından etkilenmeden seyahatlerini erken planlayabilme imkânı bulurken, vize sürecine dair belirsizlikleri maddi bir kaygıya dönüştürmeden seyahat hazırlıklarını güvenle sürdürebiliyor.

Yerel bir içgörü, global bir seyahat hikâyesi

Türk kahvesi falını yaratıcı fikrin merkezine alan film, iki arkadaşın fal sohbetiyle başlayan bir seyahat hayalini konu alıyor. Falda beliren Sydney yolculuğuyla gelişen hikaye, yurt dışı seyahatlerinin en önemli belirsizliklerinden biri olan vize sürecine uzanıyor. Böylece filmin ana mesajı, sıcak, tanıdık ve Türkiye’ye özgü bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor.

HOOK, Singapore Airlines’ın Türkiye’deki ilk reklam filminde markanın global kimliğini korurken yerel izleyicinin kolaylıkla bağ kurabileceği bir dünyanın oluşturulmasına katkı sağlıyor.