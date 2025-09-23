Singapore Hava Yolları ile Vietnam Hava Yolları ortak uçuşlara başlıyorlar

Hüseyin ASLIYÜCE

SIA, Vietnam Airlines'ın hizmet verdiği Singapur ile Vietnam'ın Hanoi ve Ho Chi Minh şehirleri arasındaki uçuşlarda kod paylaşımı yaparken, Vietnam Airlines da SIA'nın hizmet verdiği Singapur ile Da Nang, Hanoi ve Ho Chi Minh şehirleri arasındaki uçuşlarda kod paylaşımı gerçekleştirecektir.

Söz konusu ortak uçuşlar, 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren kademeli olarak her iki hava yolunun satış kanalları ve seyahat acenteleri aracılığıyla satışa sunulacak.

Bu anlaşma, SIA ve Vietnam Airlines arasındaki ortaklığı derinleştiriyor. Her iki hava yolu da, kod paylaşımı anlaşmasına ağlarındaki diğer destinasyonları eklemenin yanı sıra, yolcularına daha fazla seçenek, bağlantılı uçuş imkanı sunmuş olacaklar.

Vietnam Airlines Kurumsal Planlama ve Geliştirme Direktörü Bay Nguyen Quang Trung şunları söyledi:

"Bu kod paylaşımı anlaşması, Vietnam Airlines ile dünyanın en prestijli 5 yıldızlı taşıyıcılarından biri olan Singapore Airlines arasında devam eden stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu iş birliği, her iki hava yolunun da geniş rota ağlarından ve premium hizmetlerinden yararlanarak, Vietnam ve Singapur arasındaki bağlantıyı artırırken yolculara daha fazla esneklik ve daha sorunsuz bir seyahat deneyimi sunuyor."

"Vietnam Airlines için bu ortaklık, uluslararası varlığımızı güçlendirmenin yanı sıra, dünya standartlarında hizmet standartlarına uyum sağlama taahhüdümüzü de destekliyor. Singapore Airlines ile iş birliğimizi derinleştirmeyi ve bölgesel havacılık sektörünün uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmasına ortaklaşa katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz."

Singapore Airlines Pazarlama ve Planlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Bay Dai Haoyu şunları söyledi:

"Vietnam Airlines ile yaptığımız kod paylaşımı ortaklığı, Singapur ve Vietnam arasındaki bağlantıyı güçlendirmede önemli bir adım. İlgili ağlarımızı kullanarak, müşterilerimize iki ülke arasındaki hizmetlerimizde daha fazla seçenek, daha fazla esneklik ve sorunsuz transferler sunabiliyoruz. Bu aynı zamanda ülkelerimizdeki ekonomik büyümeyi ve turizmi destekleyecek ve Singapur ile Vietnam arasındaki köklü bağları derinleştirecektir."