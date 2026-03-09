Sınır kapılarında akaryakıt fiyatları yüzde 50’ye varan oranda arttı

İsrail–ABD ve İran geriliminin ardından dünya petrol piyasalarında yaşanan dalgalanma, Türkiye’de sınır kapılarındaki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Uluslararası taşımacılık sektörü, artan maliyetlerin ihracat taşımalarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

28 Şubat 2026’da başlayan gerilim sonrası petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik üzerine Türkiye’de iç piyasadaki etkileri sınırlamak amacıyla 5 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı düzenlemeler yapıldı.

Söz konusu düzenleme ile yurt içi akaryakıt fiyatlarındaki artışın sınırlı şekilde yansıması sağlandı.

Ancak uluslararası karayolu taşımacılığı sektörüne yönelik akaryakıt satışlarında aynı etkinin görülmediği ifade ediliyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin açıklamasına göre (UTİKAD) sınır kapılarındaki fiyatlar incelendiğinde savaşın başlamasının ardından akaryakıt fiyatlarının yüzde 36 ile yüzde 50 arasında arttığı görülüyor.

Uluslararası karayolu taşımacılığı sektörü, Türkiye ihracatının en önemli lojistik taşıyıcılarından biri konumunda bulunuyor. Türkiye’nin özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok pazara gerçekleştirdiği ihracatın önemli bölümü Türk nakliyecileri tarafından taşınıyor.

Bu nedenle açıklamada sektörde oluşan maliyet artışlarının yalnızca taşımacılık firmalarını değil, aynı zamanda Türkiye’nin ihracatını, dış ticaretini ve uluslararası rekabet gücünü de doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, sınır kapılarındaki akaryakıt fiyatlandırmasının mevcut haliyle devam etmesi durumunda uluslararası taşımacılıkta maliyet baskısının daha da artacağı ve bunun dolaylı olarak ihracat taşımalarına yansıyacağı görüşünde.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, ilgili kamu kurumlarına çağrıda bulunarak uluslararası taşımacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı maliyet dengesizliğinin değerlendirilmesini istedi.

Dernekler, ihracat taşımalarını gerçekleştiren araçlar açısından oluşan fiyat farklarını giderecek düzenlemelerin ivedilikle ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Sektör temsilcileri, Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi ve lojistikte rekabet gücünün korunabilmesi için uluslararası karayolu taşımacılığı sektörünün sürdürülebilirliğinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.