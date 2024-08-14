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Sinoz, Avrupa’da hızla büyüyor: Almanya'nın ardından İsviçre ve Romanya'da ofis açacaklar

SİNOZ’un büyüme stratejisi için önemli bir çıkış noktası olan Almanya ofisi, Sinoz’un Avrupa merkez ofisi oluyor. CEO Yasin Çörekci, İsviçre ve Romanya’da da merkez ofisler açacaklarını söyledi.

Haber Merkezi
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Sinoz, Avrupa’da hızla büyüyor: Almanya'nın ardından İsviçre ve Romanya'da ofis açacaklar
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SİNOZ’un büyüme stratejisi için önemli bir çıkış noktası olan Almanya ofisi, Sinoz’un Avrupa merkez ofisi olacak. Almanya’nın şık ve gözde şehri Köln‘de açılan ve ofis; cilt bakımında fark yaratan ürünleriyle pazarda ciddi bir yer edinen SİNOZ’un Avrupa’daki en önemli depolarından biri olacak.

"İsviçre ve Romanya'da da merkez ofisler açacağız"

Markanın CEO'su Yasin Çörekci, Avrupa'da hızla büyüdüklerini ve Almanya’dan sonra İsviçre ve Romanya’da da merkez ofisler açacaklarını belirtti. Bu sayede Avrupa'ya yapılan tüm tedariğin çok daha hızlı, kolay ve efektif olarak hayata geçirebileceğini vurgulayan Çörekci, pandemi ile beraber ihracata ağırlık verdiklerini ve Türkiye’den Global bir marka çıkarma hedeflerine hızla yaklaştıklarını söyledi.

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