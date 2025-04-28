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Sinoz Kozmetik grup şirketleri artık tek çatı altında!

2008 yılından bu yana cilt bakım alanında faaliyet göstererek sektöre yenilikler kazandıran yerli cilt bakım markası Sinoz Kozmetik, grup bünyesinde yer alan vücut bakım markalarından The Bath Factory, Sinop’taki son teknoloji üretim tesisiyle Türkiye’nin önde gelen markalarına privatelabel üretim hizmeti veren SNZ Kimya,medya yayıncılığı alanındaki eşsiz konumuyla Radyo Alaturka ve diğer tüm yatırımlarını Atayol Grup olarak tek bir çatı altında topladı.

Haber Merkezi
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Sinoz Kozmetik grup şirketleri artık tek çatı altında!
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Atayol Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, Türkiye’nin yeni grubu Atayol Grubun bünyesindeki markaları bir araya toplayarak sektörel gücünü artırmakla kalmayıp önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda etkinliğini artırmayı planladığından bahsetti.

Atayol Grup, tüm operasyonlarını tek bir merkezden yöneterek yarının dünyasını şekillendirmeyi hedefliyor

Yeni yapılanma ile birlikte, kozmetikten medyaya uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek olan Atayol Grup, tüm operasyonlarını tek bir merkezden yöneterek inovasyon odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yarının dünyasını şekillendirmeyi hedefliyor.

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