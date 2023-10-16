Türk kozmetik markası Sinoz Kozmetik, marka satın alma görüşmeleri yapıyor. 5 kıtada 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan marka, yeni satın almalarla konumunu güçlendirmeyi planlıyor.

Kozmetik sektöründe, cilt ve güneş bakımı kategorisinde sürekli yükseliş grafiği çizdiklerini ve dünyada milyonlarca müşteriye ulaştıklarını belirten Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci, yerli veya yabancı kozmetik markalarını bünyelerine katmaya açık olduklarını ve bu çerçevede bazı markalarla görüşmeler halinde olduklarını söyledi.