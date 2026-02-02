Sinoz Kozmetik’te üst düzey atama

Türk kozmetik sektörünün köklü markalarından Sinoz’da üst düzey bir görev değişikliği gerçekleşti.

Bu yıl 18. yaşını kutlayan markanın kurucusu ve CEO’su Yasin Çörekci, görevini Taner Anlatıcı’ya devretti.

Anlatıcı, Mayıs 2025’ten bu yana Sinoz Kozmetik’in de bağlı olduğu Atayol Grup bünyesinde Koordinatör olarak görev yapıyordu.

Taner Anlatıcı kimdir?

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Taner Anlatıcı, yüksek lisansını İtalya Bocconi Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme üzerine yapmıştır. Profesyonel iş hayatına bankacılıkla başlayan Anlatıcı, kariyerini finans ve stratejik planlama ekseninde derinleştirmiştir. 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Taner Anlatıcı, Sinoz Kozmetiğin de bağlı olduğu Atayol Grup bünyesinde yürüttüğü Koordinatörlük görevi sonrasında, Sinoz Kozmetik Genel Müdürü olarak atanmıştır.