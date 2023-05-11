Sinoz’dan Sinop’a 100 milyon liralık yatırım

Sinoz Kozmetik, 2 yıl önce piyasaya sürdüğü çok amaçlı bakım yağı No:16’yı tamamen Sinop’ta üretmek amacıyla 100 milyon liralık yatırıma hazırlanıyor. Sinoz, Sinop OSB’deki tesisine gerçekleştireceği ilave yatırımla No:16’nın üretim kapasitesini artıracak.

Mayıs itibarıyla hazırlıkları başlayan fabrikanın yeni yıl ile birlikte faaliyete geçmesi planlanıyor. 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrika tam kapasiteye geçtiğinde 180 kişiye istihdam sağlayacak.

Marka, 2024 başına kadar 50 milyon TL başlangıç ile 2 yıl içinde toplam 100 milyon TL yatırım yapacak.