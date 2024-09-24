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Sinoz‘un yeni satış direktörü Serkan Göğer oldu

Kozmetik sektörünün sevilen markalarından Sinoz’un yönetim kademesinde yeni bir atama yapıldı. Satış departmanının yönetimine, Satış Direktörü olarak Serkan Göğer getirildi.

Haber Merkezi
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Sinoz‘un yeni satış direktörü Serkan Göğer oldu
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Sinoz Kozmetik, sektörün deneyimli isimlerinden Serkan Göğer’i Satış Direktörü olarak atadığını duyurdu.

Serkan Göğer kimdir?

Serkan Göğer, 1997 yılında Henkel’de Satış Temsilcisi olarak kariyerine başlamış, ardından 2001-2007 yılları arasında Yöntem Kozmetik’te Bölge Satış Müdürü olarak görev almıştır. 2008-2012 yılları arasında L'Oréal’de Kilit Müşteri Yöneticisi, 2012-2014 yılları arasında ise Estee Lauder’da Satış Yöneticisi pozisyonlarında çalışmıştır.

2014 yılında Note Cosmetique Türkiye’ye katılan Göğer, burada sırasıyla Kilit Müşteri Yöneticisi ve Ulusal Kanal Satış Müdürü olarak 10 yıl boyunca başarılı bir performans sergilemiştir. Eylül 2024 itibarıyla Sinoz Kozmetik’te Satış Direktörü olarak atanmıştır.

Göğer’in geniş deneyim yelpazesi ve sektörel bilgisi, Sinoz Kozmetik’in satış stratejilerini daha da güçlendirecek ve markanın büyüme hedeflerine katkıda bulunacaktır.

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