Sintek 2.5 milyon saat kazasız çalışma gerçekleştirdi

ANKARA (EKONOMİ)

Şirketten yapılan açıklamada, iş sağlığı ve güvenliğinin yasal bir zorunluluk olarak ele alınmadığının altı çizilerek, bunu en yüksek tehlike sınıfındaki sahalarda yürütülen çalışmalarda güvenliği; planlama aşamasından saha uygulamalarına, eğitimden teknoloji kullanımına kadar tüm süreçlere entegre edildiği belirtildi.

Sintek Group’ta iş sağlığı ve güvenliğinin stratejik bir öncelik olarak ele alındığına değinilirken, “ Sintek Group, reaktif uygulamalar yerine proaktif önlemlerle riskleri oluşmadan önce tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı hedefliyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada çalışanların tamamının güvenlik zincirinin aktif bir parçası olarak sürece dahil edildiği bilgisi verilerek,

“Sintek Group’un üstlendiği projeler, en yüksek tehlike sınıfına sahip endüstriyel tesislerden oluşuyor. Bu projelerde; yüksekte çalışma, kapalı alan operasyonları, gece çalışmaları, basınçlı kaplar, yüksek tonajlı yük kaldırma operasyonları, elektrik işleri, kazı alanları ve sıcak çalışmalar gibi birçok riskli faaliyet eş zamanlı olarak yürütülüyor” bilgisi verildi.