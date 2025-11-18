Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Sintek Group’un fore kazık, hafriyat, inşaat, mekanik işler, topraklama, yardımcı ekipman tedariği ve proje yönetimini yürüttüğü projenin modernizasyon ve kapasite artış yatırımı olduğu kaydedilen açıklamada, yer tesliminin ardından 12 ay 21 gün içerisinde, 1. aşama kapsamında katkı besleme hatları, yardımcı tesisler ve 2 bin ton kapasiteli çelik çimento silosu; 2. aşama kapsamında ise 20 bin ton kapasiteli betonarme çimento silosunun tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Sintek Group’un proje kapsamında, Kasım 2025 itirabiyle 22 bin metreküp beton dökümü, 4 bin 800 ton demir kullanımıyla, 20 bin ton kapasiteli çimento silosunu kayar kalıp yöntemiyle inşa ettiği, tüm ünitelerin inşaat işlerinin tamamlandığı yol ve saha düzenlemelerinin bu tarih itibariyle devam ettiği belirtildi. Mekanik işlerde yine Kasım 2025 itibariyle 2 bin 617 ton ekipmanın montaj ve demontajı, 1.623 ton çelik montajı yapıldığı belirtilen açıklamada, “Proje kapsamında; çimento değirmeni, taşıma hatları, katkı besleme alanı, 2 bin tonluk çelik silo ve 20 bin tonluk betonarme silo, yollar, istinat duvarları, kompresör binası ve elektrik odasının yapımı Sintek Group tarafından yürütülüyor” bilgisi verildi.

Proje kapsamında kullanılacak sistem filtreleri, havalı bant, bunker, boru imalatları vb. ekipmanların Sintek’in Ankara atölyesinde üretildiği vurgulanan açıklamada, diğer üretimlerden bazıları için yerel üretimden yararlanıldığı; kamyon besleme bunkeri, çimento değirmeni besleme ve nakil hatlarının test ve devreye alımının Sintek tarafından yürütülerek projenin zamanında bitirilmesinin planlandığı vurgulandı.

Sintek Group, Türkiye dışında ABD, Hollanda ve Portekiz ve Afrika merkezleri ve kendi işkolundaki bazıları yurt dışındaki şirketleri aracılığıyla, çimento, enerji, demir-çelik ve ağır sanayii sektörlerinde anahtar teslim endüstriyel tesisler kurma faaliyetleri yürütüyor.