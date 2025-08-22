Sintek Group yeşil mutabakata uyum desteği almaya hak kazandı

Sintek Group Ticaret Bakanlığı’nın Responsible Programı kapsamında Yeşil Mutabakata Uyum Projesi desteği almaya hak kazandı. . Bu destek; sürdürülebilirlik stratejilerini güçlendirmek, çevresel ayak izini azaltmak ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumu sağlamak adına önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

İşletmelerin sürdürülebilirlik olgunluk seviyesini belirliyor

Responsible Markası, işletmelerin belirlenmiş sistem içerisinde vizyon, çevre, sosyal ve yönetişim boyutlarına göre belirli bir seviyenin üzerindeki sürdürülebilirlik olgunluk seviyesini ifade ediyor. Sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat sürecini başarı ile yürüten firmaların üretici ve tüketici nezdinde farkındalığının Responsible® markası ile artırılması da hedefleniyor.

“Sürdürülebilirlikte kapsamlı programlar geliştiriyoruz”

Sintek Group Sürdürülebilirlik Departmanı Müdürü Önder Demirci yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sintek olarak sadece projeleri tamamlamakla kalmayıp, müşterilerimize katma değer yaratan ve çevresel ile sosyal sorumlulukları gözeten bir yaklaşımı benimsemek her zaman önceliğimiz oldu. Geçmişte sürdürülebilirlik ilkelerini iş süreçlerimizin temelinde tutsak da yakın dönemde bu alanda daha somut aksiyonlar almaya ve kapsamlı programlar geliştirmeye başladık. Kaynak verimliliği, çevre dostu teknolojiler ve toplumsal fayda üretimi gibi alanlarda attığımız adımlar, şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonunu operasyonel düzeye taşıyarak, sektörde farklılaşmamızı ve uzun vadeli başarı sağlamamızı mümkün kılıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Responsible Programı kapsamında Yeşil Mutabakata Uyum Projesi desteği ile birlikte sürdürülebilirlik yol haritası oluşturacağız. Bu yol haritası, karbon emisyonlarının azaltılmasından enerji ve su verimliliği projelerine, döngüsel ekonomi uygulamalarından dijitalleşmeye kadar geniş bir yelpazede somut adımları içerecek. Sürecin sonunda sadece çevresel etkimizi değil, rekabet gücümüzü ve ihracat pazarlarındaki uyum seviyemizi de artırmayı hedefliyoruz. Şirket içinde farkındalığı artıracak, veri temelli karar alma kültürünü güçlendirecek bu süreci stratejik bir dönüşüm aracı olarak görüyoruz. PwC’nin küresel uzmanlığından faydalanarak bu süreci hayata geçirmekten memnuniyet duyuyor; sektörümüzde yeşil dönüşümün öncüsü olma irademizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”