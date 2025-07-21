Sipay ve Payten’den fintek ekosisteminde güçlü iş birliği

Türkiye’de ödeme sistemleri dönüşüm geçirirken, güçlü altyapı çözümleri bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Payten’in geliştirdiği Nestpay Torus, elektronik para kuruluşları ve fintekler için güvenli, hızlı ve esnek bir çözüm sunarak bu dönüşüme öncülük ediyor.

Son olarak nisan ayında aldığı yatırımla Türkiye’nin en değerli fintek şirketi olarak konumlanan Sipay, tahsilat altyapısını güçlendirmek amacıyla Payten’in Nestpay Torus platformu ile entegrasyon sağladı.

Fintek’lerin tercihi: Nestpay Torus

Yurt içi ve yurt dışında aldığı ödüllerle başarısını tescilleyen Payten Nestpay Torus, bankalar ve acquiring lisansına sahip finansal teknoloji şirketlerine banka seviyesinde güvenlik, yüksek performans ve operasyonel mükemmeliyet sunuyor. Bu ileri seviye sanal POS çözümü, finteklerin bankalara bağımlı olmaksızın BKM, Visa ve Mastercard gibi platformlarla doğrudan entegre çalışabilmelerini mümkün kılıyor. Böylece sektörde finansal bağımsızlık ve operasyonel özerkliğe yönelik dönüşümsel bir adım atılmış oluyor.

Altyapı yatırımı yapmadan güvenilir bir ödeme sistemine erişmek isteyen kurumlar için ideal bir çözüm sunan Nestpay Torus, Payten’in 25 yıllık Ar-Ge gücüyle geliştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sertifikalı bir proje olan bu çözüm, Türkiye’nin teknoloji üretimindeki yetkinliğini de gözler önüne seriyor.

Finansal kuruluşlara esneklik, hız ve güvenlik temelli bir e-ticaret ödeme altyapısı sunan Nestpay Torus, PCI DSS Level 1 uyumluluğu, ölçeklenebilir mimarisi ve 7/24 operasyonel & teknik destek hizmeti ile finansal kuruluşlar ve üye işyerleri arasında güvenilir bir köprü kuruyor.

Payten, Nestpay Torus ile fintek şirketlerine yalnızca bir sanal POS çözümü değil; operasyonel yükleri azaltan, pazara giriş süresini kısaltan ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen stratejik bir yol arkadaşı sunuyor.

Dinamik bir fintek ekosisteminin şekillenmesine öncülük ediyor

Sipay ve Payten iş birliğiyle gerçekleşen Nestpay Torus entegrasyonu, Türkiye’de daha dinamik bir fintek ekosisteminin şekillenmesine öncülük ediyor. Fintek şirketleri arasında inovasyonu ve hizmet çeşitliliğini teşvik eden bu gelişme, yeni nesil ödeme altyapılarının evrimini de hızlandırıyor.

“Türkiye’nin ödeme altyapısını birlikte güçlendiriyoruz”

Payten Türkiye Ülke Lideri Burak Kutlu, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Payten olarak, Türkiye’de finansal teknolojiler alanındaki bilgi birikimimizi ve mühendislik gücümüzü, sektörün büyümesine katkı sağlayacak şekilde konumlandırıyoruz. Sipay ile gerçekleştirdiğimiz başarılı entegrasyon, bu vizyonun somut bir örneği oldu. Her geçen gün daha fazla finansal teknoloji şirketi, Payten’in sunduğu sağlam ve yenilikçi çözümlerle ödeme altyapılarını güçlendiriyor, pazarda fark yaratıyor. Bu iş birliği yalnızca teknik bir entegrasyondan ibaret değil; aynı zamanda finansal teknolojilerin demokratikleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. Payten Nestpay Torus’un esnek yapısı sayesinde, yeni nesil oyuncular pazarda daha hızlı ve etkin bir şekilde konumlanabiliyor. Bu da ekosistemdeki dinamizmi artırıyor, tüm paydaşlar için daha verimli ve erişilebilir çözümler ortaya çıkmasını sağlıyor.”

“Finansal pazaryeri vizyonuyla yatırımlarımız sürüyor”

Sipay CEO’su Semih Muşabak ise konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Finansal pazaryeri vizyonumuz ve kullanıcı deneyimini zenginleştirme stratejimiz doğrultusunda teknoloji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken; rekaberlik anlayışını benimsiyor, sektörün ortak akıl ekseninde yükseleceğine inanıyoruz. Payten ile hayata geçirdiğimiz iş birliği de bu yaklaşımımızın güçlü bir örneği niteliğinde. Nestpay Torus entegrasyonu, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili yanıt verme kabiliyetimizi daha da güçlendirirken, tahsilat altyapımızın verimliliğini artırıyor. Sipay olarak teknolojiyi insan odaklı bir bakış açısıyla kurgulamayı ve finansal süreçleri hızlı, kolay ve güvenli bir yapıya dönüştürmeyi sürdüreceğiz.”