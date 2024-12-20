Sipay’e PSM Awards’danbu yıl da 2 altın ödül!

Finans dünyasındaki inovasyona dayalı başarılı projeleri öne çıkarmak ve sektör paydaşlarına ilham vermek üzere 2018’den bu yana düzenlenen PSM Awards’un 2024 yılı kazananları açıklandı. Fintek sektörünün lider oyuncularından Sipay, ‘WalletGate, CardGate ve POS’ teknolojileriyle ‘Yılın Teknoloji Sağlayıcısı’ kategorisinde ‘altın’ ödül alırken, Sipay’inProje ve Kart Departmanı ‘Jetgiller Ekibi’ de ‘Yılın Ekibi’ kategorisinde ‘Altın PSM’ ödülünü almaya hak kazandı.

4 yıldır üst üste ödül aldı

Sipay CEO’su Semih Muşabak, PSM Awards’da 4 yıldırüst üste ödüle layık görüldüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Fintek dünyasının Oscar’ı olarak görülen PSM Awards’dahem bu yıl iki ‘altın’ ödüle birden layık görülmekten hem de QNBpay ile yaptığımız ortak projenin ‘Temsilcilik Projesi Ekosistem Geliştiren İş Birlikleri’ kategorisinde ‘altın’ ödül almasından dolayı çok mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma ve birlikte büyüdüğümüz iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Derin bilgi birikimine ve tecrübeye sahip ekibimizin özverili çalışmalarıyla önümüzdeki yıllarda da başarımızın katlanarak artacağına gönülden inanıyorum. Müşteri memnuniyetini merkeze alarak geliştireceğimiz inovatif çözümlerle alanımızda sektörün en hızlı büyüyen şirketi olmaya devam edeceğiz.”