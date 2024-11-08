Sipay’e Sardis’ten 2 ödül

Finans ekosistemindeki inovasyon ve pazarlama başarılarını taçlandıran Sardis Awards 2024’te ödüller altıncı kez sahiplerini buldu. Türkiye’nin lider fintek şirketlerinden Sipay, Hepsipay ile hayata geçirdiği Hepsipay CardGate proje ile ‘Ekosistem Geliştiren İşbirlikleri’ kategorisinde ‘altın’ ödülün sahibi olurken, Tıkla Gelsin ile gerçekleştirilen Tıklapay WalletGate projesiyle de ‘Ürün ve Hizmet İnovasyonu’ kategorisinde ise ‘gümüş’ ödül almaya hak kazandı.

Hepsipay CardGate projesi kapsamında Sipay, Merkez Bankası (TCMB) lisanslı bir elektronik para ve ödeme kuruluşu olarak Hepsipay’e kart altyapısı sağladı. Tıklapay WalletGate projesiyle ise Tıkla Gelsin uygulamasının yemek siparişi verilen bir uygulamanın ötesinde bir dijital cüzdan haline gelmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlandı.

“Fintek dünyasına yön vermeye devam edeceğiz”

Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sardis Awards 2024’te 2 ödüle birden layık görülmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Sipay olarak başarımızdaki en önemli faktörler; teknolojik olarak doğru zamanlamanın yanı sıra ‘takım’ ve ‘rekaberlik’. Titiz ve özverili çalışmalarıyla bu başarıda emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma ve güç birliği içinde inovatif çalışmalara imza attığımız tüm iş ortaklarımıza değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Hem hayata geçireceğimiz iş birliklerimizle hem de yenilikçi çözümlerle fintek dünyasına yön vermeye devam edeceğiz.”