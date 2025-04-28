Sipay’ın yeni markası Hesap, bankacılık ürünlerine erişimde terzi usulü çözümler sunacak

Geçtiğimiz günlerde 877 milyon dolar değerleme üzerinden 78 milyon dolar yatırım alarak Türkiye’nin en “değerli” fintek şirketi olan Sipay, finansal teknolojilerde liderlik yolunda gücüne güç katıyor. Kurumsal dönüşüm sürecini başlatan Sipay, global yapılanması kapsamında Hesap markasını hayata geçirdi. “Hesap Basit” sloganıyla yola çıkan ve kullanıcıların finansal kararlarını daha bilinçli ve verimli hale getirmeyi amaçlayan Hesap, bankacılık ürünleri pazaryeri olarak hesap.com adresinde faaliyete başladı. Hesap aracılığıyla artık kullanıcılar bankalar arasında tek tek araştırma yapmaya gerek kalmadan, en uygun faiz oranlarına, cazip kredi kartı kampanyalarına ve yüksek mevduat getirilerine kolaylıkla erişebiliyor.

Yapay zekâ destekli finansal öneriler

Mobil uygulamasını hizmete sunmaya hazırlanan Hesap,Sipay’in gücünü kullanarakelektronik para çözümleri, açık bankacılık hizmetleri ve yatırım ürünleri gibi yenilikçi finansal çözümleri de hayata geçirecek.Yapay zekâ destekli gerçek zamanlı veri analiziyle kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunmayı hedefleyen Hesap,bu sayede kullanıcılarınımevcut finansal durumlarına en uygun ürünlerle buluşturacak. Buna ek olarakkullanıcıların bütçe hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak önerilerde de bulunacak.

Sipahioğlu: Dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyoruz

Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu, Hesap’ın finansal teknolojilerde yeni bir dönem başlatacağını belirterek, “Teknolojiye dayalı inovatif çözümlerle finans sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Hesap; kullanıcılara bankacılık ürünlerini karşılaştırırken sadece en uygun bankayı değil, aynı zamanda en iyi finansal öneri ve çözümleri sunmak için de geliştirildi. Amacımız kullanıcılarımızın bütçelerine hedefleri doğrultusunda yön verebilmek ve ihtiyaçlarına uygun en doğru kişiselleştirilmiş bankacılık ürünlerini sunmak” dedi.

Durmazoğlu: Finansal dünyayı herkes için açık ve ulaşılabilir kılıyoruz

Sipay ve Hesap Yönetim Kurulu Üyesi Oray Durmazoğlu da şu değerlendirmede bulundu: “Finansal teknolojilerde erişilebilirlik ve şeffaflıkgünümüzde bir ayrıcalık değil, gereklilik. Hesap ile bizler de tüm bankacılık ürünlerini kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda sade ve karşılaştırmalı sunarak, finansal dünyayı herkes için açık ve ulaşılabilir kılıyoruz. Finansal ürün ve hizmet seçeneklerinin arttığı günümüzde, kullanıcılarımızın karmaşık hale gelen bu dünyayı bir orkestra şefi gibi yönetmelerine destek olmayı ve onları en uygun finansal çözümlerle buluşturmayı hedefliyoruz.”