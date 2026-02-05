Şirket içi yazılım krizi: Pinterest iki mühendisi işten çıkardı

ABD'de 2009 yılında yayın hayatına başlayan sosyal medya platformu Pinterest'te büyük bir kriz yaşanıyor.

Son dönemde yapay zeka kullanımına ağırlık verileceğinin ve çok sayıda insanın işten çıkarılacağının açıklandığı Pinterest'te iki mühendis gündem oldu.

İşten çıkarılanların kimliklerini tespit ederek bunu duyuran iki mühendisin işine son verildi.

İşten çıkarma dalgası 700 kişiyi vuracak

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, merkezi San Francisco'da olan ve Londra'da da ofisi bulunan şirkette işten çıkarma dalgasının toplam iş gücünün yüzde 15'ini yani yaklaşık 700 kişiyi etkileyeceği belirtilirken işten çıkarılacakların hangi departmanlarda çalıştıkları da açıklanmadı.

Pinterest tarafından yapılan açıklamada, "Uygunsuz olarak gizli şirket bilgilerine erişim sağlayan yazılım geliştiren ve bu kişileri kamuoyuna paylaşan iki mühendisle yollarımız ayrıldı. Bu Pinterest ve Pinterest'in eski çalışanlarının mahremiyetinin ihlalidir" denildi.

Mühendislerin bu isimleri iş arkadaşlarına mı yoksa şirket dışından kişilere mi gönderdiği ise henüz bilinmiyor.