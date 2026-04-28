Şirket kurma ve büyüme süreçlerinde dijitalleşme hızlanıyor

Yurt dışından sermaye ve döviz girişini artırmaya yönelik yeni düzenlemelerle birlikte, vergi indirimleri ve teşviklerin şirket kurma ve büyüme süreçlerini hızlandırması; güçlü dijital altyapıların ise yatırım kararlarında belirleyici unsur olarak öne çıkması bekleniyor. Özellikle yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesini teşvik eden düzenlemelerin; girişimciler, ihracatçılar ve Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan küresel şirketler açısından önemli fırsatlar sunacağı değerlendiriliyor.

“Güvenli ve mevzuata uyumlu sistemlere duyulan ihtiyaç arttı”

Farklı coğrafyalarda şirket kurmak ve yönetmek isteyen girişimcilere hızlı ve çok yönlü çözümler sunan dijital iş ortağı Jestiyon’un Kurucu Ortağı Arın Dağ, yeni teşvik paketine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de yatırım ortamını güçlendiren her adım, girişimcilik ekosistemi açısından son derece kıymetli. Vergi avantajlarının genişlemesi, ihracatçılara sağlanan destekler ve şirket kuruluş süreçlerinin dijitalleşmesi; yeni iş fikirlerinin daha hızlı hayata geçmesine katkı sağlayacak. Şirket kuruluş sürecini uçtan uca dijitalleştiren ve güvenlik standartlarını merkeze alan platformlar, girişimcilik ekosisteminde belirleyici bir rol üstlenecek.”

Şirket kuruluşunun dijital ortama taşınmasının önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Arın Dağ, “Şirket kurma süreçlerinin dijitalleşmesi; güvenli, entegre ve mevzuata uyumlu sistemlere duyulan ihtiyacı artıracak. Bu nedenle girişimci adaylarının, süreci güvenle yönetmelerine destek olacak paydaşlarla çalışmaları önem taşıyor. Jestiyon olarak şirket kurma ve yönetme deneyimini sadeleştirirken, tüm resmi ve operasyonel adımları güvenli bir çerçevede yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji tabanlı iş ortakları kritik rol üstlenecek

Girişimcileri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren bu düzenlemelerin, yeni dönemde şirket kuruluş süreçlerindeki fiziki evrak yükünü azaltarak resmi işlemleri hızlandırması ve yatırım kararlarının daha kısa sürede hayata geçirilmesini mümkün kılması bekleniyor. Bu nedenle teknoloji tabanlı iş ortaklarının önümüzdeki dönemde daha kritik bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

6 ülkenin operasyonlarını tek platform üzerinden yürütüyor

Finansal süreçlerin dijitalleşmesi, şirketlere hem zaman kazandırıyor hem de karar alma süreçlerinde daha güçlü bir veri altyapısı sunuyor. Jestiyon da dijitalleşme sürecini güvenli, hızlı ve uçtan uca çözümlerle yöneterek girişimcilere önemli bir avantaj sunuyor. Jestiyon tarafından geliştirilen, 6 ülkenin şirket operasyonlarının tek platform üzerinden yönetilmesine olanak tanıyan online muhasebe programı JestyLine ile; şirketler finansal operasyonlarını daha entegre, daha hızlı ve daha verimli biçimde yürütebiliyor.

JestyLine’da gelir-gider takibi, tedarikçi ve müşteri yönetimi, banka entegrasyonu, akıllı fiş okuma ve masraf yönetimi, mali müşavir paneli, yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin muhasebe yönetimi ve Jestiyon hizmetleriyle tam entegre çalışma modeli öne çıkıyor.