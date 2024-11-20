Şirketler ‘esnek yan haklar’la verimliliği ve bağlılığı artıyor

Çalışanların beklentileri hızla değişirken iş yerlerinde sunulan yan haklar da buna ayak uydurmak zorunda kalıyor. Türkiye’de ve dünyada, çalışan memnuniyetini artırma adına uygulanan yenilikçi yan haklar artık çok daha esnek ve kişisel ihtiyaçlara odaklanan çözümler sunuyor. Bu dönüşümün öncülerinden olan Esnek Ödül Programı, çalışanlara yalnızca bir yemek çeki veya sağlık sigortası gibi standart yan haklar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bireysel tercihlere dayalı olarak seçilebilen çeşitli faydalarla çok daha kapsamlı bir seçenek yelpazesi sunuyor. Esnek yan haklar ile örneğin yemek çeki yerine sağlık sigortası, yıllık izin yerine bireysel emeklilik katkısı, çocukların eğitimine yardım gibi alternatifler, çalışanların farklı önceliklerine hitap eden daha esnek bir yapı sunuyor.

Esnek yan haklar sistemine yönelik olarak değerlendirmelerde bulunan Atunis Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu Can Suntay, yeni nesil iş gücünün beklentilerine dikkat çekti. Suntay, "Çalışanlar, artık yalnızca maaş artışı istemiyor. Onlar, hayatlarını kolaylaştıracak, kişisel tercihlerine göre şekillendirilebilen yan haklar bekliyor. Esnek Ödül Programı, bu beklentilere uygun bir çözüm sunuyor. Örneğin, bir çalışan, sağlığını önemseyebilir ve sağlık sigortası talep edebilirken, bir diğer çalışan çocuklarının eğitimine katkı sağlamak isteyebilir. Esnek Ödül, her çalışana kendisine en uygun seçenekleri sunarak, memnuniyeti artırmayı amaçlıyor" diye konuştu.

İşten çıkış oranı %25 azalıyor

Atunis Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu Can Suntay, “Bu hizmetin karşılığında şirketler yüzde 25 boyutunda maliyet tasarrufu sağlıyor. Şirkete olan aidiyet duygusu yüzde 30 artıyor. Ücret ve yan haklar politikasına bağlı memnuniyet de yüzde 50 artıyor. İşten çıkış oranları yüzde 25 azalıyor” dedi.

250 bin çalışan faydalanıyor

Can Suntay’ın verdiği bilgiye göre, 250 firmada 250 bin kişi esnek haklar uygulamasından yararlanıyor. Koç Holding, Şişecam, Borusan Holding, Siemens, Bosch, Netaş, Sahibinden.com esnek ödül programını kullanan şirketler arasında yer alıyor.