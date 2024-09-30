Şirketler UPT internet şubesinden yurt dışına para transferi yapabilecek!

Aktif Bank’ın yüzde 100 iştiraki olan UPT, dijital uygulaması UPTION ile Türkiye’de ilklere imza atmaya devam ediyor. Bugüne kadar bireysel müşterilerin yurt içi ve yurt dışı para transferine aracılık eden UPTION, şimdi kurumlara da hizmet veriyor. Şirketler artık UPTION’ın internet şubesi üzerinden yurt dışı para transferlerini hızlı, güvenilir ve uygun maliyetlerle gerçekleştirebiliyor. UPTION kurumsal internet şubesine uption.com.tr ve upt.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Daha hızlı, uygun ve güvenilir hizmet

UPT Genel Müdürü Murat Kastan, sektörel olarak Türkiye’de bu hizmeti kurumlara sunan ilk şirket olmaktan büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “2010 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında uluslararası para transferi alanında edindiğimiz tecrübe ile geliştirdiğimiz UPTION’ı 2020 yılında kullanıcıların hizmetine sunmuştuk. UPTION ile bireysel müşterilerimize, alternatiflere kıyasla daha hızlı, uygun maliyetli ve güvenilir hizmet sunmaya devam ediyoruz. Türkiye’de kurumların yurt dışı para transfer işlemleri şimdiye kadar sadece bankalar ve SWIFT sistemiyle gerçekleşirken, artık UPTION internet şubesi üzerinden de kurumlar bu hizmetleri alabiliyor. UPTION olarak kurumlara SWIFT’e göre çok daha düşük maliyetlerle para transferi işlemi sunuyoruz. Şu an halihazırda kurumsal müşterilerimize yurt dışındaki tüm Mastercard logolu kartlara, tüm Avrupa ülkelerindeki banka hesaplarına ve Türki Cumhuriyetler’e isme para transferi hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye içinde de tüm bankalara EFT ve FAST işlemlerini gerçekleştirilebiliyor.”

Avrupa ve ABD’den tahsilatın da önünü açacak

Öncelikli olarak yurt dışı para transferi hizmetlerinin kurumlara sunulduğunun altını çizen Kastan, sözlerine şöyle devam etti:

“Hedef kitlemiz yurt dışı ile bağlantısı olan kurumsal tüm firmalar. Ana odağımızda ise e-ihracat yapan e-ticaret firmaları ile yurt dışı para transferi ve/veya tahsilat ihtiyacı olan şirketler yer alıyor. Avrupa’dan ve Amerika’dan tahsilat hizmetinin kurumsal internet şubesine eklenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede kurumların tüm transfer ihtiyaçlarına çözümler sunarak işlem çeşitliliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz.”