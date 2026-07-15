Şirketler yapay zeka altyapısına yöneldi, IBM hisseleri sert düştü

Deniz Güldağ

Teknoloji devi IBM, mainframe (ana bilgisayar) sistemleri ve buna bağlı yazılım ürünlerinde güçlü satışlar bekliyordu. Ancak kurumsal müşterilerin, bilişim altyapısı yatırımlarını farklı tedarikçilere yönlendirmesi nedeniyle şirket hedeflerinin gerisinde kaldı.

Ayrıca yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte şirketler bütçelerini yeni nesil veri merkezi altyapılarına yönlendirirken, IBM'in bazı temel iş kolları da bu değişimden olumsuz etkileniyor.

New York Borsası'nda sabah işlemlerinde yüzde 25'e kadar varan düşüş yaşayan IBM hisseleri, bu düşüsün devam etmesi halinde 1972'den bu yana en büyük günlük değer kaybını yaşamış olacak.

IBM'in altyapı gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 7 geriledi. Şirket daha önce bu kalemde daha az bir düşüş beklediğini açıklamıştı. Yazılım gelirleri ise yüzde 5 artış gösterdi.

Şirketin toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 1 yükselerek 17,2 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakam, analistlerin 17,8 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. Hisse başına kâr ise yüzde 2 düşüşle 2,27 dolar seviyesine gerileyerek piyasa tahminlerini karşılayamadı.