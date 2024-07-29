Şirketler yetenekleri elinde tutmak için zam dışında yeni yollar arıyor

Çalışan bağlılığı, şirketlerin sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahip faktörlerin başında geliyor. Geçmişten günümüze bağlılığı artırmanın ve yetenekleri mutlu etmenin en klasik yöntemlerinden biri ise maaş zammı. Ancak değişen hayat şartları karşısında, yetenekler artık maaş zammından çok daha fazlasını bekliyor. Bu nedenle İnsan Kaynakları yöneticileri son dönemde zam dışında avantajlarla yetenekleri ellerinde nasıl tutacakları konusunda yenilikçi çözümler üretmeye odaklandı.

Sunulan yan hakları çeşitlendiren şirketler, yetenekler için artık daha cazip

Randstad’ın 2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu’na göre şirketlerin yan hak paketleri günden güne genişliyor. Yemek kartıyla başlayan hak skalası, özel sağlık sigortasıyla devam ederken, şirketin kâr payı dağıtımı, hayat sigortası ve emeklilik planına kadar uzanıyor. Finansal hakların yanı sıra esenlik ve beceri geliştirme hakları kapsamında özel gün ve ek izinler, eğitim, evden çalışma, ücretli ebeveynlik izni/çocuk desteği, psikolojik destek, çalışan destek programları/araçları gibi günümüz şartlarına uygun çeşitli yan haklar artış gösterdi. Bu sayede halihazırda çalışan yeteneklerin, çeşitlenen yan haklar sayesinde şirkete bağlılığı ve motivasyonu artarken, kendilerine de zaman ayırmaları mümkün oluyor. Yetenek avcıları iş görüşme ve mülakatlarda sunulan çok çeşitli yan haklar sayesinde yeni yetenekleri şirket bünyesine katarken, rakiplerine göre avantaj elde ediyor.

Yetenekler işverenlerin desteğiyle kariyerlerinde ilerlemek istiyor

Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli, “İşe alım noktasında adaylar artık sadece maaşlar ve zam oranlarına göre karar vermiyor. Yeni dönemde yetenekler kendi özel alanlarının olmasına, şirketin kendisine değer verdiğini hissetmeye ve sunulan diğer yan haklara önem vermeye başladı. Hazırladığımız 2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu’nda “Bir şirketi çekici kılan şey nedir” diye sorduğumuzda ilk sırada ‘rekabetçi maaş ve yan haklar sunmak’ yanıtını aldık. İkinci sıradaysa ‘kariyerde ilerleme fırsatları sunmak ’geldi. Yani yetenekler kendilerini kariyer yolculuğunda destekleyen şirketlerde çalışmak istiyor. Bu bağlamda işverenler 2023 yılında %52 oranında eğitim konulu yan haklar sunarken bu rakam 2024’te %54 oranına çıktı. Yeteneklerin %77’si daha iyi maaş ve iyi koşullar nedeniyle işten ayrılabiliyor. Artık yetenekler maaşın da yanı sıra kendilerine zaman ayırabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, hayatlarını kolaylaştırabilecek koşullarda çalışmak istiyor” dedi.

İşverenler evcil hayvanları olanlara doktor kontrolü izni bile vermeye başladı

İş ve özel hayat dengesi konusunda talebin daha da görünür hale geldiğini belirten Gedikli, “İşverenler resmi tatiller dışında özel gün izni, karne izni, doğum günü izni, regl izni, hatta evcil hayvan sahibi olanlar için veteriner kontrol izni gibi özgür zaman dilimlerini yan hak olarak sunarak, yeteneklerin özel hayatına da vakit ayırmalarına ve dinlenmelerine fırsat veriyor. Bu gibi yenilikler yeteneklerin şirketlere bağlılığını ve motivasyonunu artırırken, uzun süre aynı şirkette çalışmasını da destekliyor. Bu da sürdürülebilir bir çalışma yaşamının anahtar unsurlarından biri olarak öne çıkıyor” diye konuştu.