Şirketlerin değişen ihtiyaçları ticari bankacılığı yeniden şekillendiriyor

Ticari bankacılık, küresel ticaretteki dönüşümle birlikte yeniden tanımlanıyor. Regülasyonlar, sürdürülebilirlik kriterleri ve dijital entegrasyon ihtiyacı; bankaları yalnızca finansman sağlayıcı değil, şirketlerin dönüşüm yolculuğunda stratejik bir çözüm ortağı konumuna taşıyor. Akbank, bu dönüşümde ticari müşterileriyle sahada bire bir temas kurarak süreci birlikte yönetiyor ve değişen ihtiyaçlara özel çözümler üretiyor.

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik’e göre, firmalar artık bankalardan süreçlerini sadeleştiren, işlemlerine hız kazandıran ve rekabet güçlerini destekleyen bütüncül çözümler bekliyor.

“Değişen dinamiklere adaptasyon ve işlerini geleceğe taşımada işletmeleri desteklemenin bankacılığın temel sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle Akbank olarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarında yer alıyor, onlara özel finansal çözümler sunarak işlemlerini daha verimli, hızlı ve kolay şekilde yönetmelerini sağlıyoruz. Amacımız, şirketlerin hem iç pazarda hem de uluslararası rekabette avantaj elde etmelerine katkı sağlamak” diyen Atik, müşterinin yanında konumlanan ve ihtiyaçlarına hızlıca cevap veren bankacılık anlayışının altını çiziyor.

Sanayiciyle kesintisiz temas

Akbank’ın ticari bankacılık yaklaşımının temelinde, ticari müşteriler ve sanayi sektörüyle kurulan etkin ve sürekli iletişim yer alıyor. Akbank ekipleri, paydaşlarla bire bir temas kurarak düzenli görüşmeler ve seminerler gerçekleştiriyor, firmaların faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki dönüşümü yakından izliyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘Sanayide Dönüşüm Buluşmaları ile Akbank Ticari Bankacılık 47 OSB ile bir araya geldi. Atik, “Sanayide dönüşüm çok katmanlı ilerliyor. Biz de müşterilerimizle aynı masada oturuyor, beklentileri doğrudan sahadan alıyor ve çözümlerimizi bu geri bildirimlerle şekillendiriyoruz” ifadelerini kullanıyor.

2025 ve 2026’ya ilişkin beklentilerde; talep dengesi, maliyet yapıları ve küresel ticaret dinamikleri birlikte ele alınıyor. Akbank, bu perspektifle hem Genel Müdürlük hem de bölge müdürlükleri şubeleriyle sahadaki varlığını güçlendirerek firmaların yatırım ve büyüme yolculuklarına eşlik ediyor.

Finansman maliyetlerinde daha olumlu zemin

2025 yılı itibarıyla ticari bankacılık açısından finansman maliyetlerinde daha olumlu bir seyrin öne çıktığını belirten Özlem Atik, küresel risk iştahındaki artış ve Türkiye’nin makro görünümündeki iyileşmenin bu tabloyu desteklediğini ifade ediyor. “Finansmana erişimde dengeli bir piyasa zemini oluşuyor. Bu ortamda firmaların beklentileri de doğal olarak yükseliyor. Biz de Akbank olarak çevik organizasyon yapımız, yaratıcı çözümlerimiz ve yetkin insan kaynağımızla bu beklentilere yanıt veriyoruz” diyor.

Dijitalleşme ve ihracatta güçlü entegrasyon

Akbank’ın ticari bankacılıkta öncelik verdiği alanların başında dijitalleşme geliyor. Dijital kanallar üzerinden uçtan uca entegre çözümler sunan banka, ihracat tarafında da firmaların hız ve verimlilik ihtiyacına odaklanıyor. Atik, dijitalleşmenin artık bankacılığın temel yapı taşı olduğuna dikkat çekerek şunları söylüyor:

“İhracatçı müşterilerimiz için dijital işlemler, alternatif modellerle kurgulanmış çözümler ve firmaya özel yönlendirmeler sunuyoruz. Tüm dış ticaret işlemlerine uzanan; dijitalleşen süreçlerimiz ile birlikte uçtan uca çözümleri kapsamlı bir hizmet yelpazesiyle müşterilerimize sunmaktayız

Akbank finansman tarafında ise TCMB reeskont kredileri, İGE teminatlı krediler, Eximbank, Türk Eximbank ve yeşil dönüşüm odaklı kredi çözümleriyle ihracatçıların yanında yer alıyor.

Sürdürülebilirlik ve rekabet gücü birlikte ilerliyor

Özellikle sanayide ikiz dönüşüm (yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm) firmaların rekabet gücünü belirleyen ana unsur hâline geliyor. Bu doğrultuda 2026 ve sonrasına yönelik Akbank Ticari Bankacılık stratejisinin merkezinde sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve paydaşlarla birlikte büyüme odaklı strateji bulunuyor.

“İkiz dönüşüm yalnızca bir uyum süreci değil, Türkiye’nin üretim ve ihracat gücünü artıracak bir büyüme fırsatı. Finansmanı bu dönüşümün hem hızlandırıcısı hem de yönlendiricisi olarak konumlandırıyoruz” diyen Atik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak tasarrufuna yönelik yatırımların finansmanına öncelik verdiklerini vurguluyor.

Akbank, sürdürülebilir finansman ekosistemini yeni iş birlikleriyle büyütmeyi, firmalara danışmanlık ve destek hizmetleri sunmayı ve 2026’da da ticari müşterilerinin dönüşüm yolculuğunda güçlü bir paydaş olmayı hedefliyor.