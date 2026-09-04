Şirketlerin yeni rekabet alanı: Karar Zekâsı

PreDeciders, Karar Zekâsı’nı şirketlerin önemli hamleleri henüz şekillenirken devreye giren bir yönetim ve danışmanlık modeli olarak ele alıyor. Modelin çıkış noktası basit: Kritik kararların başarısını yalnızca eldeki veri ya da tek bir uzmanlık alanı belirlemiyor. Teknik gerçeklik, kurumun taşıyabileceği vaat, itibar ve paydaş etkisi, zamanlama ve organizasyonun hazırlığı aynı karar içinde birbirini etkiliyor.

Bu nedenle PreDeciders bir kararın yönetim adına verilmesini değil, karar kesinleşmeden önce arkasındaki varsayımların, seçeneklerin, çelişkilerin ve gerekli koşulların görünür hâle gelmesini hedefliyor. Karar henüz oluşuyorsa olası yolların şekillendirilmesine, yön belirginleşmişse uygulama başlamadan önce sınanmasına odaklanıyor. Kararın sahibi değişmiyor; ancak yönetimin karar verirken gördüğü alan genişliyor.

Karardan önceki üç kritik katman: PreDucation, Pressure Test ve Decision Positioning

PreDucation, ekipleri yalnızca alınmış kararları uygulayan yapılardan çıkarıp, karar henüz oluşurken sürece daha güçlü katkı verebilecek hâle getirmeyi amaçlıyor. Buradaki hedef klasik bir eğitim programı sunmak değil; çalışanların ve yönetim ekiplerinin doğru soruları daha erken sorabilmelerini, varsayımları fark edebilmelerini ve kendi uzmanlıklarını karar sürecine brief oluştuktan sonra değil, karar şekillenirken taşıyabilmelerini sağlamak.

Pressure Test, önemli bir hamlenin geri dönüşü pahalı hâle gelmeden önce sınanması anlamına geliyor. Bir pazar girişi, teknoloji yatırımı, lansman, ortaklık ya da konumlandırma kararı teknik olarak mümkün olabilir ancak bu tek başına yeterli olmayabilir. Kurum gerçekten hazır mı? Verilecek vaat taşınabilir mi? Farklı ekipler aynı varsayımla mı hareket ediyor? Zamanlama doğru mu? Pressure Test, kararı yavaşlatmak için değil; kararın çalışması için hangi koşulların gerçekten doğru olması gerektiğini ortaya çıkarmak için kullanılıyor.

Decision Positioning ise bu sürecin sonunda tartışmayı somut bir yönetim pozisyonuna dönüştürüyor. Amaç yalnızca yeni sorular veya ilginç içgörüler bırakmak değil; hangi yönde ilerlenebileceğini, neden, hangi koşullarla, hangi riskler kabul edilerek ve hangi sırayla hareket edilmesi gerektiğini netleştirmek. Sonuç bazı durumlarda “ilerleyin”, bazı durumlarda “şu koşullarla ilerleyin”, “önce bunu değiştirin” ya da “henüz değil” olabilir. Esas değer, yönetimin uygulamaya geçmeden önce arkasında durabileceği daha açık ve savunulabilir bir karar pozisyonu oluşturmak.

Karar Zekâsı’nın ardındaki teknoloji: PreD Agents

PreDeciders’ın modelindeki teknoloji katmanını ise şirketlere özel geliştirilen PreD Agents oluşturuyor. Bu yapay zekâ aracıları karar vericinin yerine geçmek için değil, kurumun kendi uzmanlığını, soru sorma biçimini ve karar öncesi düşünme disiplinini daha sistematik ve sürekli erişilebilir hâle getirmek için tasarlanıyor.

PreD Agents; kurumun stratejileri, politikaları, geçmiş kararları, sektör bağlamı ve kendi terminolojisiyle birlikte ilgili uzmanların soru setleri, risk işaretleri, varsayımları ve kritik eşikleri üzerinden yapılandırılabiliyor. Bir karar üzerinde çalışırken doğru soruları gündeme getirebiliyor, eksik bilgiyi ve görünmeyen varsayımları işaretleyebiliyor, farklı seçenekler arasındaki trade-off’ları görünür hâle getirebiliyor ve mesele belirli bir karmaşıklık seviyesine ulaştığında ilgili insan uzmanlığının devreye girmesini sağlayabiliyor.

Buradaki amaç kararları yapay zekâya devretmek değil. PreD Agents’ın değeri, bugün çoğu zaman belirli kişilerin deneyiminde veya belirli toplantıların içinde kalan mesleki muhakemenin kurumun karar süreçlerine daha erken ve daha düzenli biçimde taşınabilmesinde yatıyor.

Stratejiden Sorumlu Kurucu Ortak K. Gönenç Atakan, Karar Zekâsı’nın ve bu yaklaşımı kurum içinde sürekli erişilebilir kılacak altyapının şirketler ve özellikle de iletişim alanında çalışan ajanslar açısından giderek daha önemli bir rekabet alanına dönüşeceğini söylüyor:

“Şirketlerin büyük bölümü bugün aynı verilere, benzer teknoloji araçlarına ve giderek aynı yapay zekâ kapasitesine erişebiliyor. Bu nedenle farkı yalnızca kimin daha fazla bilgiye sahip olduğu yaratmayacak. Asıl fark, kurumların hangi anda hangi soruyu sorduğunda, hangi varsayımdan şüphelendiğinde ve kendi uzmanlığını karar şekillenirken ne kadar erken devreye sokabildiğinde ortaya çıkacak. Biz Karar Zekâsı’nı tam olarak bu kapasiteyle ele alıyoruz; daha fazla veri değil, daha iyi muhakemenin kararın içine daha erken girmesi…”

Teknolojiden Sorumlu Kurucu Ortak Ulaş Can Cengiz ise PreD Agents’ın teknoloji yaklaşımını şöyle anlatıyor:

“Bir yapay zekâ aracısını (agent) karar vericinin yerine koymak teknik olarak yapılabilir ama bizim kurmaya çalıştığımız sistem açısından yanlış hedef olur. Değerli olan, sistemin her soruya cevap vermesi değil hangi sorunun henüz sorulmadığını, hangi bilginin eksik olduğunu, hangi varsayımın sınanması gerektiğini ve hangi noktada insan uzmanlığının devreye girmesi gerektiğini anlayabilmesidir. PreD Agents’ı kurumların kendi bilgi ve uzmanlığını ölçekleyen bir karar altyapısı olarak düşünüyoruz. Teknoloji altyapısı kadar muhakeme altyapısı da önemli hale gelecek. Teknoloji burada muhakemenin yerine geçmiyor; onu daha doğru anda erişilebilir hâle getiriyor.”